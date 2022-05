Etwa 100 Nachwuchsstudenten haben sich mit den Unterschieden zwischen dem Leben im Dorf und in der Stadt beschäftigt. Damit startete die Kinder-Uni Kronach in ihr diesjähriges Sommersemester. Das Bündnis Familienfreudiger Landkreis Kronach und Kronach Creativ mit Unterstützung des Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) hatten die jungen Studenten am Samstag in die Rennsteighalle in Steinbach am Wald eingeladen.

Ein Streitgespräch

„Die Stadt ist herrlich mit ihren vielen Möglichkeiten und Kulturangeboten.“ „Wir aber haben unsere Ruhe auf dem Land, viel Platz und keine Hektik“: In einem „Streitgespräch“ wetteiferten am Samstag Professor Marc Redepenning und Anna Erhard (M.A.) von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg darüber, wo es sich besser leben lässt – in der Stadt oder auf dem Land. Gemeinsam mit ihrem jungen Auditorium im Alter von acht bis zwölf Jahren klärten die Dozenten, was Stadt und Land alles sein kann. Sie gingen zudem der Frage nach, wie dort Menschen heutzutage leben und welche Herausforderungen es dabei gibt.

Die Vorteile der Stadt liegen auf der Hand: Sehr anziehend sind die Vielfalt sowie das Kultur- und Freizeitangebot der Großstädte . Anders als in vielen Dörfern befinden sich hier − so der Professor − Ärzte, Schulen und Kindergärten direkt vor der Haustüre. Ohne große Planung kann alles erledigt werden, ganz bequem ohne Auto.

Zudem bietet die Großstadt beinahe für jede Arbeit passende Stellenangebote. Immer mehr Menschen zogen deshalb in den vergangenen Jahren in die Städte und deren Umland. In Deutschland leben, erklärten die Dozenten, rund 25 Prozent der Menschen auf dem Land; weltweit etwa 3,2 Milliarden der insgesamt knapp acht Milliarden Erdenbewohner. Die Landflucht halte tendenziell an; in Deutschland sehe das allerdings etwas anders aus.

Stadtleben tut vielen nicht gut

„Mittlerweile ist der Trend bei uns am Kippen“, verdeutlichte Redepenning. Die Corona-Pandemie habe einige Menschen zum Umdenken bewegt. Das Stadtleben mit seiner Hektik, dem Lärm und dem einhergehenden Dauerstress tue vielen nicht gut.

Aber ist das Dorfleben wirklich besser und gesünder? Die Frage nach der Lebensqualität lasse sich keinesfalls pauschal beantworten. Was gut oder schlecht ist, sei eine individuelle Angelegenheit. Während das Stadtleben mit allerlei Freizeitangeboten und Abwechslung locke, biete das Landleben − neben viel frischer Luft − auch viel mehr Ruhe und Platz, sich zu entfalten.

In den meisten Dörfern kenne man sich und es herrsche ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wo gegen in den Städten Anonymität dominiere. „Hört nicht so sehr auf die Klischees über Stadt und Land, sondern schaut euch die Orte selbst genau an. Jeder Ort ist einzigartig und hat ganz besondere Eigenschaften“, gab er anschließend seinen interessierten Zuhörern mit auf den Weg. Dann brachten sich die Kinder mit klugen Fragen ein.

Viele der rund 100 Teilnehmer aus dem Landkreis waren erstmals dabei. Von den „Stammgästen“ durften sich einige besonders eifrige Studenten eine Bachelor- (fünf Vorlesungen) sowie Master-Urkunde (acht Vorlesungen) abholen. Nele Sünkel, Johan Horn und Stella Burger kamen gar zu „Doktorwürden“ (zwölf Vorlesungen). Dafür bekamen sie einen Doktorhut. Zudem gab es Gutscheine von oberfränkischen Museen und Theatern. hs