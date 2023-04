Um das Vorhandene zu bewahren, müssten Änderungen vorgenommen werden, sagte Gaby Zeuß in der Jahreshauptversammlung des KAB-Ortsverbandes Nordhalben . Jedes Mitglied könne sich aktiv einbringen, dies sei meist sogar online möglich. Viele Leute sorgten sich um die Kirche, deshalb sei es notwendig, dass die KAB als Kirche in der Gesellschaft anerkannt wird.

Der 1. Mai wird wiederum am Vorabend gefeiert. Zunächst ist um 17 Uhr ein Gottesdienst in Johannisthal, anschließend lädt die örtliche KAB zum 110-jährigen Jubiläum in die Turnhalle ein.

Vom Führungsteam berichtete Bernd Sorgenfrei unter anderem über einen Erwachsenenbildungsabend zum Thema Seelsorge in der Justizvollzugsanstalt. Führungsteammitglied Manfred Köstner sagte, dass die Entwicklung in der Erwachsenenbildung zu immer mehr Online-Angeboten führe. Im Ortsverband will man aber das persönliche Treffen nicht vernachlässigen. Dies untermauerte Ilse Dauer von der Handarbeitsgruppe. Seit über 20 Jahren treffen sich rund 15 Frauen monatlich und fertigen Sachen für soziale oder kirchlichen Zwecke. Noch etwas länger gibt es den Gesprächskreis pflegender Angehöriger, welcher seinen Mitgliedern mit kleinen Geschenken Freude bereitet, sagte Mathilde Wunder. Regina Wunder machte auf die Seniorenfahrten aufmerksam. Kassier Manfred Köstner berichte von einer konstant bleibenden Zahl von genau 50 Mitgliedern. Beate Dietz ist seit 25 Jahren Mitglied und wurde nachträglich ausgezeichnet. miw