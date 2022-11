Der Hospizverein Kronach lädt am 17. November zum Vortrag „Rechtliche und ethische Aspekte des assistierten Suizids “. Beginn in der Kronacher Synagoge ist um 18 Uhr. Im Februar 2020 wurde der Paragraf 217 Strafgesetzbuch (StGB), der die „geschäftsmäßige Förderung“ der Suizidassistenz verboten hatte, für verfassungswidrig erklärt. Das bedeutet, dass die Hilfe zur Selbsttötung nicht mehr unter Strafe steht. Eine neue Gesetzgebung soll die Rahmenbedingungen für die Suizidassistenz regeln. Der Vortrag in der Kronacher Synagoge geht auf die in Deutschland breit und kontrovers geführte Diskussion ein, welche rechtlichen, ethischen und gesellschaftlichen Aspekte bei dem Recht auf einen selbstbestimmten Tod eine Rolle spielen.

Wenn jemand den intensiven Wunsch zu sterben hat, wie gehen wir damit um – als Gesellschaft, als Angehörige, als Ärzte und als Seelsorger? Der Vortrag soll helfen, sich mit diesem so brisanten Thema auseinanderzusetzen und für sich eine eigene Meinung zu bilden. Referent ist Prof. Frank Erbguth, Vorsitzender des Nürnberger Ethikforums und bis März 2022 Direktor der Universitätsklinik für Neurologie in Nürnberg. hs