Wenn es um die Bildung geht, kommt es auf den Blickwinkel an: Soll man sich über die vielen jungen Menschen, die im Kreis Kronach das Abitur geschafft haben, freuen? Oder über diejenigen sorgen, die keinen Abschluss haben? „Der Anteil geringqualifizierter junger Menschen in Deutschland liegt im OECD-Mittel. Der Anstieg in Deutschland ist ausschließlich bei den Männern zu beobachten“, steht im Presse-Hintergrundpapier zu einer OECD-Vergleichsstudie, die auf den Daten von 2020 aufbaut.

Fest steht jedoch auch: Es bleiben auch Mädchen ohne Abschluss. Im Vergleichsjahr lag ihre Zahl im Kreis Kronach beispielsweise bei 13. Im Jahr zuvor waren es 15 gewesen. Bei den männlichen Jugendlichen waren es zehn, während die Statistik für das Vorjahr 28 männliche Jugendliche ohne Schulabschluss aufweist. Die deutschlandweite Regel hat also lokale Ausnahmen. In diesen Zahlen enthalten sind allerdings auch Förderschüler, die nie einen Hauptschulabschluss anstreben konnten.

Welcher Schulabschluss macht im Landkreis Kronach das Rennen? Im Kreis Kronach beendeten die meisten ihre Schulzeit 2020 − dem Betrachtungszeitraum der Studie − mit dem Realschulabschluss. Insgesamt 293 erreichten die Mittlere Reife, das waren 50 Prozent aller 586 Schulabgänger. Insgesamt 157 Absolventen erreichten die allgemeine Hochschulreife, das waren 26,8 Prozent aller Schulabgänger. Auch bundesweit schlossen die meisten Schüler mit der mittleren Reife ab: rund 44,4 Prozent. zds