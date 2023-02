Ab kommenden Freitag kann man im Fürstenbau der Festung Rosenberg in einer eindrucksvollen Jubiläumsausstellung die Geschichte der Firma Loewe hautnah erleben.

100 Jahre Designgeschichte

Seit seiner Gründung 1923 in Berlin durch David und Siegmund Loewe hat sich das gleichnamige Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Kronach zu einem weltweit agierenden Markenhersteller und Schrittmacher der Unterhaltungselektronik entwickelt. Die geplante Ausstellung blickt unter dem Titel „Design und Innovation“ auf die Höhepunkte von 100 Jahren Design- und Firmengeschichte zurück.

Zu der reichhaltigen Historie gehören unter anderem die Entwicklung des elektrischen Fernsehers (1931), des ersten Kassetten-Tonbandgeräts der Welt (1950), des ersten tragbaren Fernsehers (1963) oder des ersten Fernsehers mit Internetzugang (1997). Das vielfach mit Designpreisen ausgezeichnete Unternehmen ist eine international renommierte Design-Brand.

Geöffnet ist die Ausstellung von Freitag, 3. März, bis Sonntag, 29. Oktober, von 9.30 bis 17.30 Uhr. Am 26. Februar wird es darüber hinaus zur gebührenden Einstimmung in die Thematik einen spannenden Beitrag in der Frankenschau beim BR Fernsehen Nord geben. red