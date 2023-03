Beim Obst- und Gartenbauverein Gehülz geht es bald wieder im Freien weiter. So wird am 18. März ein Baumschnittkurs abgehalten, zu dem wie vor der Corona-Pandemie Interessierte aus dem ganzen Landkreis erwartet werden. „Gäste sind uns hier ausdrücklich willkommen“, lädt Vorsitzender Roland Hagen dazu ein.

Der Kurs findet am 18. März ab 14 Uhr auf dem Grundstück von Matthias Graf im Ortsteil Bürg statt. Ein zweiter Baumschnittkurs wird dann am 17. Juni auf demselben Grundstück durchgeführt.

Die Gehülzer wollen auch heuer wieder im Rahmen der Aktion „Zsamm geht’s“ den Kinderspielplatz am Friedhof herrichten. Auch im Umfeld des Ehrenmals sind die Gartenbauer stets aktiv und übernehmen Aufgaben für die Gemeinschaft.

Höhepunkte werden heuer am 22. Juli die Fahrt nach Heldritt sein, am 23. September nach Veitshöchheim mit Lehrgärten und am 7. Oktober ein sicher wieder heiterer Erntedankabend. Auch eine Fahrt zur hessischen Landesgartenschau nach Fulda ist geplant.

Stadtrat Hans Simon lobte die Vereinsmitglieder für ihr großartiges Engagement in der Ortsgemeinschaft.

Schließlich ehrte der Verein Gisela Panzer, Elisabeth Probst und Peter Jakob für 25-jährige Mitgliedschaft. rg