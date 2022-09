Das Cranach-Jahr 2022 war für Ingo Cesaro im Frühjahr Anlass, ein internationales Mail-Art-Projekt auszuschreiben. Er lud Künstler aus der ganzen Welt ein, sich mit den Themen „550. Geburtstag von Lucas Cranach dem Älteren“ und „500 Jahre Septembertestament“ zu beschäftigen.

Mail-Art wurde in den 1960er Jahren von Roy Johnson in den USA erfunden und erfreut sich heute auf der ganzen Welt großer Beliebtheit. Jeder kann sich an Ausschreibungen beteiligen, es gibt keine Jury, aber auch keine Rücksendung der Arbeiten. Es werden nur Originale berücksichtigt.

Lutz Anders aus Berlin sagte Cesaro seine Unterstützung zu. Da Cesaro selbst seit Jahren in diesem Bereich tätig ist, nutzte er natürlich seinen Namen für das Cranach-Projekt. Dadurch war er sich sicher, dass sich einige Künstlern beteiligen werden. Dazu kam noch die Zusage, in einer Hard-Cover-Dokumentation aufgenommen zu werden, die jeder Beteiligte zugeschickt bekommt.

Mit so einer großen Beteiligung aus der ganzen Welt hatte Cessro nicht gerechnet. Er ging seinerzeit von etwa 200 Einsendungen aus, die doppelte Anzahl liegt jetzt vor. Werke aus den USA, Italien, der Ukraine, Brasilien oder der Türkei sind vertreten.

Neben dem Porträt von Lucas Cranach gibt es eine Reihe weiterer interessanter Motive, die Künstler realisiert haben.

Cesaro wird in seinen „Internationalen Druck-Kunst-Wochen“ vom 19. September bis 16. Oktober in der Markthalle im Rathaus eine Auswahl der Mail-Art zeigen. red