Bei der Generalversammlung des 1. FC Pressig im Sportheim blendete Vorsitzender Manfred Müller nicht nur auf die nachgeholten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum zurück, sondern ging auch auf die sportliche Situation ein. Denn der 1. FC Pressig hat keine eigene Fußballmannschaft mehr, die verbliebenen aktiven Spieler kicken in der Spielgemeinschaft mit Gifting/Rothenkirchen mit.

Besonders stellte der Redner die sehr erfolgreiche Arbeit im Schüler- und Jugendbereich heraus. Unter der Leitung von Sven Greiner habe sich in der zurückliegenden Zeit sehr viel getan und er, Müller, sehe hier ein großes Potenzial für die Zukunft der Fußballabteilung .

Erfreuliches gebe es aus der Tischtennissparte zu berichten, regen Zuspruch habe auch die Damengymnastikgruppe.

In seinem Ausblick verwies Müller auf erforderliche Sanierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich des 35 Jahre alten Sportheimes.

Für die Fußballabteilung zeigte Andras Dauer die besondere Problematik der Teilnahme der Aktiven in der Spielgemeinschaft auf.

Über die sehr positive Entwicklung im Schüler- und Jugendbereich berichtete detailliert Sven Greiner. Seit acht Jahren sei er hier wirksam und diese Arbeit bereite ihm viel Freude. Zurzeit habe man 29 Aktive, davon seien vier erst kürzlich dazugekommen.

Die Schüler und Jugendlichen werden insgesamt von sechs Trainern betreut und das große Engagement in der Sache zeige Erfolge. Zwei Mannschaften nehmen am Spielbetrieb teil, eine ist Tabellenzweiter in ihrer Gruppe D1, die andere sei ohne Bewertung mit dabei.

239 Mitglieder

Schriftführer Siegfried Jungkunz führte unter anderem aus, dass der Verein derzeit 239 Mitglieder habe. In seiner Eigenschaft als Spartenleiter Tischtennis sagte er weiter, dass die 1. Mannschaft in ihrer Gruppe Meister wurde und die 2. Mannschaft als Tabellenzweiter aufstiegsberechtigt sei.

In der Folge zeigte Jungkunz die Teilnahme der Spieler an den angesetzten Spielen auf und betonte, dass fast alle eingesetzten Spieler ein positives Spielverhältnis erreichen konnten.

Für die Gymnastikgruppe sagte Betti Glatzer, dass man sich langsam von der Corona-Pandemie erhole und man gerne weitere Teilnehmerinnen zum montäglichen Übungsabend begrüße.

Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch überbrachte auch die Grüße des Bürgermeisters Stefan Heinlein und unterstrich in seinen Worten besonders die Schüler- und Jugendarbeit und die Erfolge der Tischtennissportler. Des weiterem unterstrich er das Miteinander in der Marktgemeinde und verwies auf die neuen Zuschussrichtlinien.

Die Neuwahlen des Vorstandes des 1. FC Pressig brachten folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Manfred Müller , Zweite Vorsitzende Bertram Glatzer und Erik Glatzer, Schriftführer Siegfried Jungkunz, Kassierin Rita Grom, Revisoren Karl-Heinz Zipfel und Wolfgang Leicht, Abteilungsleiter Fußball Andreas Dauer, Jugendleiter Sven Greiner, Ausschussmitglieder Michael Andera, Sandro Schramm, Karl-Heinz Zipfel, Heinrich Wicklein und Werner Löffler

wle