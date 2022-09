Der Kronacher Gebirgs- und Volkstrachtenverein „Die Rosenbergler“ freut sich über eine stattliche Spende von der Sparkasse Kulmbach-Kronach, durch die man die aufwendige Restaurierung der Vereinsfahne finanzieren konnte.

Die Fahne ist von Hand gestickt und mit seltener Goldstickerei versehen. Zum 70-jährigen Jubiläum, das man 2020 feiern wollte, sollte sie in neuem Glanz erstrahlen. Und so wurde die Restaurierung Anfang 2020 in Auftrag gegeben, um rechtzeitig zur Festveranstaltung die Fahne wieder in der Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Doch daraus wurde dann leider nichts. Es kam die Corona-Pandemie und verhinderte sämtliche geplanten größeren Veranstaltungen. Der sehr rührige Brauchtumsverein musste alle geplanten Veranstaltungen absagen, die Einnahmen brachen weg, informierte Vorsitzender Stefan Ender bei der symbolischen Spendenübergabe durch Gebietsdirektor Robert Porzelt von der Sparkasse Kulmbach-Kronach. Auf ihren kurzfristig aufgetretenen Finanzengpass angesprochen, reagierte Robert Porzelt – selbst ein Freund von Heimatverbundenheit und Brauchtumserhalt – umgehend. Er sagte im Namen der Sparkasse Kulmbach-Kronach einen stattlichen Betrag zu, der die Finanzierung der Restaurierung ermöglichte.

Zur Danksagung hatte man Robert Porzelt kürzlich ins Vereinsheim eingeladen, um die restaurierte Vereinsfahne zu zeigen. Und das Vorstandsmitglied der Sparkasse zeigte sich voller Bewunderung und Begeisterung: „So ein Schmuckstück muss natürlich erhalten bleiben“, sagte Porzelt und dankte seinerseits den Rosenberglern für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement zur Aufrechterhaltung der Tradition. Stefan Ender informierte, dass diese Vereinsfahne schon weit gereist ist und mehrmals am Oktoberfest in München am Festzug teilgenommen hat. Außerdem reiste sie auch mit in die ungarische Partnerstadt von Kronach , Kiskunhalas, und wurde dort bei einem Festzug präsentiert.

Die Vereinsfahne wurde 1960 in Auftrag gegeben und 1961 in einem Festgottesdienst geweiht. Im Vorfeld haben die Trachtendamen bei jeder wöchentlichen Tanzprobe 50 Pfennige pro anwesendes Mitglied für die Anschaffung der Vereinsfahne eingesammelt. So kam ein ordentlicher Grundstock zur Finanzierung der Anschaffung im Jahr 1961 zustande.

Inzwischen kann der Verein wieder wöchentlich seine beliebten Wirtshaussingen jeden ersten Montag im Monat im Vereinsheim veranstalten, und so hat man auch in der Kasse wieder eine Perspektive, freut sich Vorsitzender Ender. eh