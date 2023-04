Belinda Seifert und Nele Fickert von der Mittelschule Pressig vertreten die Schülerlotsen beim Bezirkswettbewerb. Sie schnitten beim Kreiswettbewerb der Schülerlotsen am besten ab.

Schülerlotsen gibt es schon seit 1953. Doch mit den Jahrzehnten haben sich die Prioritäten schon oftmals verschoben. War es früher am wichtigsten, die Schüler und Schülerinnen sicher über die Straßen zur Schule zu bringen, werden heute die Schulwegbegleiter vermehrt in den Schulbussen eingesetzt. Hier muss oftmals ein Streit geschlichtet, helfend eingegriffen oder für Ruhe im Bus gesorgt werden. Siegbert Jakob von der Kreisverkehrswacht betonte, wie wichtig diese Aufgaben im täglichen Schulbetrieb sind.

Das stellten die Schülerlotsen auch beim Kreiswettbewerb unter Beweis. Leicht waren sie nicht, die Aufgaben, die die 14 Schüler zu bewältigen hatten. Fünf der Jugendlichen kamen aus der Mittelschule Pressig, neun von der Gottfried-Neukam-Mittelschule aus Kronach . Sie alle haben nun in einem Theorieteil ihr Wissen unter Beweis gestellt. Im praktischen Teil konnten sie ihre Erfahrung und ihren Instinkt einbringen. Zuerst mussten Entfernungen möglichst genau geschätzt werden. Dazu waren drei Verkehrskegel aufgebaut, verschieden weit entfernt. Gar nicht so leicht, die Entfernung richtig einzuordnen. Beim zweiten Teil war die Einschätzung von Geschwindigkeiten vorbeifahrender Fahrzeuge gefragt. Zwei Probeläufe des Polizeiautos , dann wurde es ernst. Wie schnell fährt der Polizeikleinbus vorbei? Als kleine Entspannung und damit die Zeit bis zur Siegerehrung nicht so lange wurde, hatten die Polizisten die sogenannte „Rauschbrille“ mitgebracht, die für viel Spaß sorgte.

Die Spannung stieg und am Ende setzte sich Belinda Seifert mit 255 Punkte an die Spitze, den zweiten Platz holte sich Nele Fickert mit 232 Punkten. Beide sind Schülerinnen der Mittelschule Pressig. Als „Ersatzspieler“, also Nachrücker, falls eine der beiden jungen Damen ausfällt, kommt dann Niklas Beez zum Einsatz. Doch auch die weiteren Wettbewerber waren alle Gewinner, denn die Punktunterschiede waren alle minimal. Und Sieger sind solche engagierten Jugendlichen allemal. Dies betonte der weitere Stellvertreter des Landrats, Bernd Steger, der die Urkunden überreichte.

Kronachs Bürgermeisterin Angela Hofmann dankte besonders den Ausbildern der Polizeiinspektionen Kronach und Ludwigsstadt sowie der Verkehrswacht für die Unterstützung. Antje Düthorn, Dienststellenleiterin der PI Ludwigstadt, lobte die Jugendlichen für ihr Engagement und ihre Geduld. Es sei keine leichte Aufgabe, aber sie seien alle gut geschult und dürften sich schon jetzt alle als Sieger fühlen. sd