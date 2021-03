Die oberfränkische Berufsfachschule für Musik in Kronach hält am Samstag, 13. März, ihren jährlichen Informationstag ab. Aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen findet dieser erstmals mithilfe verschiedener Videokonferenzen per Zoom statt. Ab 11 Uhr informiert ein interaktiver Videovortrag zunächst über das Unterrichtsangebot, die Ausbildungsziele und mögliche Anschlussausbildungen, bevor ab 12.10 Uhr die konkreten Anforderungen sowie die beiden Modi der diesjährigen Eignungsprüfung (Präsenz oder Distanz) erläutert werden.

Am Nachmittag besteht die Möglichkeit, mit der Lehrkraft des eigenen instrumentalen oder vokalen Hauptfachs ein digitales Beratungsgesprächs zu führen. Parallel dazu kann man sich ab 14 Uhr in einem zwanglosen Videochat mit Schülern der Musikfachschule austauschen und Fragen zum Schulalltag zu stellen.

Nähere Informationen sowie ein Online-Formular zur Anmeldung sind unter bfm-oberfranken.de/infotag-digital/ zu finden. red