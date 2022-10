Die Aktionsgemeinschaft Markt Pressig (AGMP) besteht seit 30 Jahren und nahm dies im Autohaus Vetter zum Anlass für eine Rückschau auf die Erfolgsgeschichte, aber auch für die Vorstellung des neues Outfits und eines Aktionsprogramms. Wie Vorsitzender und Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch erinnerte, kam es auf Initiative des damaligen Bürgermeisters und heutigen Altbürgermeisters Georg Konrad im Juni 1992 zur Gründungsversammlung der AGMP. Der Verein setzte sich zur Aufgabe, die Anziehungskraft des Marktes Pressig zu erhalten und zu stärken.

Am 5 und 6. Dezember 1992 wurde der erste Weihnachtsmarkt veranstaltet. Es folgten immer neue Ideen und so wurde bald ein Ostermarkt initiiert. 1997 wurde erstmals ein Maifest gestaltet.

Im Jahr 1999 ersetzte der Frühlingsmarkt den Ostermarkt. Seit 2008 feiert Pressig das Fest der Weinstraße und wählt seither jährlich eine Weinkönigin.

Eine im Jahr 2006 eingeführte Gutscheinaktion erwies sich bis heute als durchschlagender Erfolg. Mit der „zweiten Pressiger Währung“ wurden seither 468.300 Euro umgesetzt, deren Kaufkraft ausschließlich den Mitgliedsgeschäften in der Marktgemeinde zugutegekommen ist.

Im vergangenen Jahr hat sich die AGMP ein neues Logo und Outfit zugelegt. Dieses und so manchen großen Erfolg in Sozialmediabereich stellte Fredi Stumpf vom Amadeus-Verlag vor, der in Zusammenarbeit mit Anika Welscher und Marco Pabstmann eine weitere Konzeption in Ausarbeitung hat.

In seinem Schlusswort dankte Bürgermeister Stefan Heinlein für das Engagement der AGMP. Insgesamt stellte er ein hervorragendes Verhältnis zwischen Markt Pressig und den Gewerbetreibenden heraus. Bei all den vielfältigen Aktivitäten und Ideen falle ein optimistischer Blick in die Zukunft nicht schwer, meinte Bürgermeister Heinlein und sicherte die weitere Unterstützung des Marktes Pressig zu. eh