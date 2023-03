Mit dem digitalen Deutschland-Ticket können die Bürgerinnen und Bürger ab dem 1. Mai für nur 49 Euro pro Monat in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs flexibel und klimafreundlich durch ganz Deutschland reisen. Darauf macht die Mobilitätszentrale des Landkreises Kronach in einer Pressemitteilung aufmerksam. Erworben werden könne das als Monatsabo angelegte und monatlich kündbare Ticket bereits ab Montag, 3. April.

Es gilt für eine Person in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs und ist nicht übertragbar. Ausgenommen sind der Fernverkehr (IC, ICE, EC) sowie Fahrten in der ersten Klasse.

Grundsätzlich soll das Deutschland-Ticket nach dem Willen der Bundesregierung digital – also per App oder auf einer Chipkarte – angeboten werden. Vertrieben wird es unter anderem über die Mobilitätszentrale am Kronacher Bahnhof sowohl als Handyticket als auch als Chipkarte. Wer sich für Letztere entscheidet, sollte jedoch die Bestellung bis spätestens zum 15. April veranlassen, um rechtzeitig zum Start des Deutschland-Tickets am 1. Mai in Händen zu halten.

Interessierte haben auch zahlreiche Möglichkeiten, das Ticket bequem online von zu Hause aus zu ordern. Beispielhaft verweist die Mobilitätszentrale in diesem Zusammenhang im Vorgriff auf den potenziellen Beitritt zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) auf dessen App (VGN Fahrplan & Tickets) sowie auf den VGN-Onlineshop unter shop.vgn.de.

Für alle ÖPNV-Nutzer, die das Deutschland-Ticket nicht nutzen wollen, bleibt das aktuelle Ticketangebot des Landkreises Kronach bestehen.

Weitere Informationen zum Kauf des Deutschland-Tickets wie auch zum ÖPNV im Landkreis Kronach gibt es in der Mobilitätszentrale am Kronacher Bahnhof telefonisch unter 09261/678678 oder auch vor Ort zu den üblichen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17.30 Uhr. Tiefergehende Informationen zum Deutschland-Ticket unter stmb.bayern.de/med/aktuell/archiv/2023/faq_deutschlandticket/ oder d-ticket.info/ . red