Auch wenn Trombon ein reinrassiger Deutscher Schäferhund ist, stammt er doch aus Spanien. Er streifte ziellos in einem kleinen Dorf in der Nähe von Granada umher und wurde schließlich in einem dortigen Tierheim untergebracht. Vermutlich hatte ihn sein Vorbesitzer ausgesetzt. Seit September 2019 ist der 8-Jährige nun im Kronacher Tierheim und wartet dort auf ein neues Herrchen, das ihn mit zu sich nimmt.

Menschenbezogener Rüde

Trombon ist ein freundlicher und sehr aufgeschlossener Rüde, der sehr liebevoll und menschenbezogen ist. Er mag es, gestreichelt und umsorgt zu werden. Hat er eine Beziehung zu jemandem aufgebaut, zeigt er sich sehr anhänglich und will seinem Menschen am liebsten nicht mehr von der Seite weichen. Aber auch Fremden gegenüber ist er freundlich. Unangenehme Dinge, wie zum Beispiel den Tierarztbesuch, lässt er gutmütig über sich ergehen.

Trombon versteht sich gut mit Kindern. Da Trombon jedoch manchmal etwas stürmisch sein kann – besonders dann, wenn er einen Ball sieht – und dabei manchmal vergisst, wie viel Kraft er hat, sollten Kinder im Haushalt schon aus dem Kleinkindalter raus sein.

Spaziergänge liebt Trombon sehr. Er ist unternehmungslustig, neugierig und interessiert sich für alles. Der Rüde ist ein typischer Schäferhund, der ausgelastet werden muss, um glücklich zu sein. Er ist selbstsicher, hat keine Angst vor Alltagsgeräuschen und fährt auch problemlos im Auto mit. Interessenten können unter 09261/20111 oder 0171 376 06 32 einen Besuchstermin im Tierheim vereinbaren. red