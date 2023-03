Einen großen Zulauf hatte der Kinder- und Familiennachmittag des Kleintierzuchtvereins (KTZV) Neukenroth in der Zecherhalle. Wegen der Vogelgrippe und der behördlichen Auflagen durfte zwar kein Geflügel gezeigt werden, aber die Kinder hatten viel Spaß mit den vielen verschiedenen Arten der Kaninchen.

Ein überdimensionales Kaninchen begrüßte die Gäste in der Zecherhalle und zeigte damit an, was hier hauptsächlich geboten wird. „Deutsche Riesen“ waren genauso zu bestaunen wie die „Kleinwidder“ und der „Meister“ der Ausstellung, der „Castor Rex“ der deutschen Jugendmeisterin Paula Schmidt. Mit dem Tier hatte sie bei der Bundesschau in Kassel den Bundestitel errungen und zusätzlich noch die Ehrenmedaille in Silber des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft erhalten.

Für diesen Erfolg wurde Paula Schmidt nicht nur vom Vorsitzenden des KTZV Matthias Sprenger geehrt, auch Bürgermeister Rainer Detsch und der stellvertretende Landrat Gerhard Löffler fanden lobende Worte und überreichten ein Präsent. Löffler betonte, dass die Kleintierzüchter auf die Anerkennung erfolgreicher Züchtungen stolz sein können. Detsch erklärte, dass die Kleintierzucht früher eher aus der Not heraus entstand, da Hasen, Hühner und Gänse die Familien auch ernährten. Die Ausstellung sei ein riesiger Spaß für die Kinder und zeige, dass Kinder bereit seien, für ihre Tiere Verantwortung zu übernehmen.

Das Team des KTZV Neukenroth war überwältigt vom Interesse und Ansturm der vielen Gäste, was nicht nur den Aufwand belohnte, sondern eine Fortsetzung wahrscheinlich werden lässt. jb