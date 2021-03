Nicht nur vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, sondern auch in Zeiten von Shared Mobility gewinnt die Thematik um saubere und gesunde Luft immer mehr an Bedeutung. Ein Produkt aus der Dr. Schneider Innovationsschmiede nimmt sich genau dieser Problematik an und konnte erneut die Fachjury des International Design Award (kurz IDA) überzeugen. Das intelligente Luftreinigungssystem des "PureVent"-Demonstrators wurde in der Kategorie "Transportation/Auto Accessories and Inte­riors" mit dem IDA-Award 2020 in Silber prämiert.

Die Preisträger Karl-Ludwig Holl und Jörg Meister von "dekonform" ( Büro für Gestaltung mit Sitz in Bamberg) designten den Personal Air Guard, den persönlichen "Luftwächter", gemeinsam mit einem Team aus der Vorentwicklung von Dr. Schneider. Das wartungsfreie Gerät ist auch als To-go-Variante einsetzbar und findet somit nicht "nur" im Fahrzeuginnenraum Verwendung, sondern kann auch flexibel im Büro oder im Homeoffice zum Einsatz kommen. Drei Reinigungsstufen umfasst das System, dessen Herzstück ein Partikel- und Aktivkohlefilter sowie eine photokatalytische Einheit darstellt. Flüchtige organische Verbindungen (sogenannte VOCs) wie Kohlenwasserstoffe, aber auch Pollen , Allergene , Viren, Bakterien oder Geruchsstoffe werden zu 80 Prozent aus der Luft gefiltert. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dem Thema Luftqualität ein völlig neuer Stellenwert zugekommen, da Aerosole in der Umgebungsluft die Ansteckungsgefahr und somit auch das Pandemiegeschehen direkt beeinflussen. Plötzlich war die Nachfrage nach intelligenten Luftreinigungssystemen wie dem "PureVent" nicht nur im Fahrzeuginnenraum, sondern in vielen gesellschaftlichen Teilbereichen groß: Allen voran in den Klassenzimmern der Schulen, aber auch in anderen Arbeitsräumen, wo Ansteckungsgefahr durch Aerosolwolken besteht. Der persönliche "Luftwächter" reinigt die Luft nicht nur, sondern zeigt die Luftqualität auch optisch an. red