Nachdem die Edition „Auf Buddhas Spuren“ im Frühjahr 2021 für Saskia Ishikawa-Franke von Ingo Cesaro in der Neuen Cranach-Presse in Kronach herausgegeben und in einer Auflage von 100 handgefertigten Exemplaren fertiggestellt war, wurden diese nach Otsuhi in Japan gebracht. In meist dreizeiligen Kurzgedichten in Haiku-Form beschreibt die Autorin in 75 Schritten ihre Annäherung, also ihren Weg zu Buddha.

2015 hat Ingo Cesaro im Handpressen-Verlag die Edition „Mit Haiku durchs Jahr“ von Saskia Ishikawa-Franke herausgegeben. Sie ist seit vielen Jahren Mitarbeiterin der jährlichen internationalen Anthologie für die klassische Haiku-Form, die in der Neuen Cranach-Presse seit dem Jahr 2000 erscheint.

Die Autorin wurde in Freiburg geboren und lebt seit vielen Jahren in Otsushi/Japan. Seit über 30 Jahren lehrt sie an japanischen Universitäten.

Die Haiku wurden auf aufwendiges Werkdruckpapier im Japanblock gedruckt, zwischen handgeschöpftem Umschlagkarton aus Nepal und in Durchstichbindung gebunden. Um ein verstärktes haptisches Gefühl zu erreichen, werden noch Wollfäden eingeschöpft.