Die Kreisstraße zwischen Pressig und Eila wurde nach längerer Baumaßnahme am Montag wieder für den Verkehr freigegeben. Von der Einmündung der B 85 in Pressig bis zum Ortsende Eila in Richtung Posseck wurde die Straße auf einer Länge von 1050 Metern ausgebaut. Die Bauzeit begann im August 2021. Fertigstellung war jetzt im November 2022. Die Straße wurde auf sechs Meter verbreitert und mit einem Gehweg von 1,50 Metern Breite versehen. Zusätzlich wurde ein Durchlass auf freier Strecke sowie eine Stützmauer im Ort errichtet. Der Markt Pressig verlegte auch Wasserleitungen.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme beziffert Landrat Klaus Löffler auf insgesamt 3,4 Millionen Euro, davon beträgt der Anteil für den Markt Pressig rund 810.000 Euro. Für die zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 2,54 Millionen Euro sind Zuschüsse aus dem Bayerischen Gemeindeverkehrsförderungsgesetz in Höhe von 1,78 Millionen und aus dem Bayerischen Finanzausgleich von etwa 260.000 Euro zu erwarten. Insgesamt betragen die Fördermittel 2,04 Millionen Euro, was einer Bezuschussung von 80 Prozent entspricht. Ein Dank des Landrats ging an die Grundstückseigentümer, für ihre Bereitschaft, Flächen für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer bereitzustellen. Dank ging auch an die Regierung von Oberfranken und den Freistaat Bayern für die unkomplizierten Fördermittelzusagen.

Bürgermeister Stefan Heinlein dankte seinem Vorgänger Hans Pietz für die Weitergabe der Wünsche nach einem Ausbau der KC 3 und einem Gehweg. Bei Bürgerversammlungen wurde auf die Gefahren an der Kreisstraße hingewiesen, an der sich kein Gehweg befand. Kinder mussten täglich, auch bei Dunkelheit und Nebel, an dieser Straße zur Schule gehen.

Heinlein dankte Landrat Klaus Löffler für dessen Aufgeschlossenheit, so dass im Jahr 2019 der Landkreis einen Beschluss fasste, die Kreisstraße in Eila gemeinsam mit dem Markt Pressig auszubauen.

Anfang 2021 wurde eine Ausbauvereinbarung getroffen. Diese diente laut Thomas Engel, dem Vizepräsidenten der Regierung von Oberfranken, der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer an dieser wichtigen Verbindungsstraße zwischen Kronachtal (Wilhelmsthal, Steinberg) und Haßlachtal (Pressig, Rothenkirchen, Stockheim). eh