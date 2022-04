Trotz des Aprilwetters ließen es sich zahlreiche Mitwitzer nicht nehmen, dem Aufruf von Bürgermeister Oliver Plewa und Umweltbeauftragtem Ulrich Münch zur gemeinsamen Müllsammelaktion „Der Umwelt zuliebe“ im Marktgemeindegebiet zu folgen.

Am Samstagmorgen kamen 66 mit Arbeitshandschuhen und Müllsammelzangen ausgestattete Umweltfreunde, die allesamt am marktgemeindlichen Bauhof starteten und nach getaner Sammelarbeit mit achtlos weggeworfenem Müll und gefundenem Unrat schwer beladen zum vereinbarten Treffpunkt wieder zurückkehrten. Eine starke Gemeinschaftsaktion, wie der Bürgermeister voller Stolz feststellte. Mehr als sehen lassen konnte sich die Ausbeute, einige Tonnen Weggeworfenes kamen zusammen. Das Bauhof-Team und die Helfer von der Freiwilligen Feuerwehr mussten sogar mehrere Einsätze fahren, um an den vereinbarten Stationen die gefüllten Müllsäcke entgegenzunehmen.

Insbesondere an den Ufern von Steinach, Föritz, Kleiner Föritz und Mühlgraben kamen die erstaunlichsten Funde ans Tageslicht: abgefahrene Altreifen, jede Menge Plastikmüll , Glasflaschen, Blechdosen, viele FFP2-Masken und sogar ein Fußball. Zuweilen gestalteten sich die Säuberungsarbeiten nicht ganz ungefährlich, wie Günter Abel und Walter Schmidtbauer zu berichten wussten. Sumpfiges Terrain am äußeren Schlossgraben sowie rutschige Föritzböschungen sorgten dafür. Thomas Bürger, der mit seinem Turnverein-Team in Richtung Neubau unterwegs war, vermeldete sogar gefundene Auto-Karosserieteile. Auch Altbürgermeister Hans-Peter Laschka unterstützte das gemeindliche Vorhaben und gab nützliche Hinweise.

Neben den Ortsvereinen und -verbänden beteiligten sich auch Familien oder „Einzelkämpfer“ aus nahezu allen Mitwitzer Gemeindeteilen. Der Mitwitzer Bürgermeister bedankte sich bei den Mitbürgern mit Lob und einem kleinen Imbiss. red