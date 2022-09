Die Arbeiten für den Umbau und eine Erweiterung am katholischen Kindergarten St. Wolfgang in Stockheim haben begonnen. Schon im Juli 2019 beschloss das Ratsgremium der Bergwerksgemeinde eine grundlegende Sanierung und Erweiterung des Kindergartens , denn dieser erwies sich seit Jahren als zu klein; er wird nun von drei auf vier Gruppen erweitert. Bürgermeister Rainer Detsch zeigte sich beim Spatenstich überglücklich: „Wir können diesen Baubeginn wirklich feiern, denn wir haben eine nervenaufreibende Vorgeschichte in der Planungsphase hinter uns. Jetzt sind wir erst einmal sehr froh, beginnen zu können.“

Gleichwohl nannte der Rathauschef sportliche Ziele für den Baufortgang. Ende dieses Jahres will man den jetzt begonnenen Anbau fertigstellen und zu Beginn des nächsten Kindergartenjahres im Sommer 2023 einziehen. Nun will man ambitioniert loslegen. Dazu hat Pfarrer Hans-Michael Dinkel für ein unfallfreien und reibungslosen Bauverlauf Gottes Segen erbeten.

Aufgrund der im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom 6. Mai 2019 behandelten Bedarfsplanung ging man von 98 Plätzen und damit vier Gruppen aus. In der Gemeinderatssitzung am 22. Juli beschloss das Gremium, vorbehaltlich einer entsprechenden Förderung des Vorhabens sowie übereinkommender Abstimmungen mit dem Erzbischöflichen Ordinariat Bamberg, die teilweise Sanierung des Kindergartens Stockheim sowie dessen bauliche Erweiterung. Die Trägerschaft der Maßnahme übernahm die Gemeinde Stockheim . Damals standen rund 2,1 Millionen Euro an Investitionskosten zur Debatte. Wie die Kostenentwicklung fortschreiten wird, bleibt abzuwarten. eh