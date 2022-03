Die Koinor- Horst-Müller-Stiftung hat ein Benefiz- Projekt vorgestellt, das seinesgleichen sucht. Unter dem Titel „ Leuchtturm Mensch“ sollen Ehrenamt und soziales Miteinander auf eine neue Stufe gestellt werden. Personen, die auf vielfältige Weise dazu beitragen, Menschlichkeit über Egoismus zu stellen und die Heimat zu einem besseren Ort zu machen, sollen über ein Dankeschön hinaus eine Auszeichnung erhalten, ebenso ihre „Entdecker“, denn „wo kein Funke, da kein Feuer“, verdeutlichte Stiftungsratsvorsitzender Michael Schulz .

Nominiert werden könnten Einzelpersonen, engagierte Gruppen, Unternehmen, Vereine oder auch Institutionen aus Oberfranken. Es können laut Schulz manchmal ganz kleine Dinge im Leben sein, die Großes bewirken. Jeder könne zu einem Leuchtturm werden, ob als Entdecker oder Macher. Den Jahresabschluss bilde eine einzigartige Gala am 3. Dezember in den Räumen der Firma Koinor in Michelau, dabei würden insgesamt 50 000 Euro für soziale Projekte ausgeschüttet. Über die Einzelpreise entscheide eine Jury nach Würdigung aller einzelnen Umstände, wobei sich auch mehrere Teilnehmer ein Preisgeld teilen könnten, so der Stiftungsvorsitzende.

Die Gewinne sollen von den Preisträgern in freier Entscheidung aber im Einklang mit den Stiftungsregularien verwendet werden. Die Stiftung unter Schirmherrschaft der drei Landräte Sebastian Straubel aus Coburg, Klaus Löffler aus Kronach und Christian Meißner aus Lichtenfels bittet um Vorschläge, die bis 30. Juni online unter www.koinor-stiftung.de oder per Post an die Koinor- Horst- Müller- Stiftung, Professor- Arneth- Straße 11, 96224 Burgkunstadt, eingereicht werden können. eh