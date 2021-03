Bevor rund 145 000 Euro in die IT-Infrastruktur an den Küpser Schulen gesteckt wurde, formulierte ein schuleigenes Medienkonzept, was die Schulen brauchen. Danach konnten alle staatlichen Förderprogramme abgeklopft und in Anspruch genommen werden.

Grundvoraussetzung für schnelles Internet war die Ausstattung des Küpser Schulgebäudes mit Glasfaseranschluss für 46 000 Euro. Die Schule in Johannisthal hat bereits 2015 im Rahmen der Bayerischen Breitbandrichtlinie einen Glasfaseranschluss bekommen. Danach wurden die Klassenzimmer mit Notebooks und Tablets ausgestattet, eine Online-Schulplattform wurde installiert, hinzu kamen digitale Lehrmittel wie Beamer, Whiteboards und Dokumentenkameras . Das hat den Markt Küps 45 000 Euro gekostet. Unterstützung kam vom Förderprogramm des Freistaates Bayern "Digitalbudget - Digitales Klassenzimmer".

Damit der Unterricht auch in der Corona-Pandemie läuft, wurden für die Schüler Laptops im Wert von rund 34 000 Euro erworben und für die Lehrer Geräte im Wert von 23 000 Euro. Möglich wurde dies durch weitere Förderprogramme des Freistaates Bayern, "Sonderbudget Leihgeräte (SoLe)" und "Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD)". Die Schülerlaptops können ausgeliehen werden.

"Bis heute wurde eine Gesamtinvestition für die Digitalisierung der Schulen im Markt Küps von rund 145 000 Euro geleistet, die mit rund 133 000 Euro gefördert wurde, was 91 Prozent entspricht", freut sich der Küpser Bürgermeister Bernd Rebhan und versichert, er wolle in dieser Hinsicht weiter am Ball bleiben. "Darüber hinaus hat der Markt Küps bereits eine Förderzusage des Bundes für das Programm , Digitalpakt Schule‘ in Höhe von 174 000 Euro erhalten, was im Zuge des Neubaues des Grundschulgebäudes investiert werden wird", erklärt das Gemeindeoberhaupt. In diesem Zusammenhang verwies Rebhan auch auf die CO2 -Warner und Lüftungsgeräte, die für besonders frequentierte Räume angeschafft wurden.

Bernd Rebhan bedankte sich beim Freistaat Bayern, bei den Schulleitungen und den IT-Beauftragten für das konstruktive Miteinander und dem Geschäftsleitenden Beamten im Markt Küps , Torsten Michel, der sich als Sachbearbeiter um alles kümmerte. hän