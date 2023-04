Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Soldatenkameradschaft Neuses . Der Erste Vorsitzende Günther Hanna zeichnete langjährige Mitglieder aus. In diesem Jahr sind dies für 25 Jahre: Iris Doppel, Ute Resch, Gerda Schülein; 30 Jahre: Ottmar Bärenz, Angelika Geiger; 35 Jahre: Hans-Jürgen Schwarz, Leonhard Tremel; 40 Jahre: Helene Gernlein; und 50 Jahre: Herbert Doppel.

Für ihre Verdienste seit vielen Jahrzehnten bei den Kriegsgräbersammlungen konnte er schließlich Hans-Jürgen Schwarz mit der goldenen Verdienstspange und Barbara Fiedler mit der weißgoldenen Verdienstspange des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge auszeichnen.

In seinem Bericht erinnerte Hanna an die 50-Jahr-Feier der Wiedergründung am 12 . Januar mit Gottesdienst und Gedenken am Ehrenmal sowie einer Feierstunde im Sportheim. red