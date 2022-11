Jagdgenossenschaft Posseck und der Bauhof Markt Pressig sanierten gemeinsam den „Grünweg“. Er ist ein wichtiger Wirtschaftsweg für Land- und Forstwirtschaft und wird auch gern als attraktiver Wanderweg zwischen Posseck und Trebesberg benutzt.

Unter Leitung des Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft Posseck, Norbert Förtsch, und dessen fleißigem Vorstandshelferteam wurde der überörtliche Land- und Forstwirtschaftsweg „Grünweg“ zwischen Posseck und Trebesberg ( Gemeinde Wilhelmsthal ) instandgesetzt. Der in die Jahre gekommene Weg und durch den Abtransport großer Holzmassen bei ungünstiger Witterung beschädigte und in Mitleidenschaft gezogene Weg war in großen Abschnitten nicht mehr befahr- und begehbar.

In Zusammenarbeit von Jagdgenossenschaft und Bauhof des Marktes Pressig wurden die Gräben gereinigt, die Bankette abgezogen, das Fräsgut aufgerissen und abgewalzt und der Weg komplett neu profiliert.

Ergänzt wurden zwei neue Verrohrungen durch den Bauhof des Marktes Pressig , welche nun den Weg fachgerecht entwässern. Durch den Einsatz des Schleppers mit Kipper vom Bauhof konnten weitere Kosten eingespart werden.

Teil von vier Wanderrouten

Durch diese offene Zusammenarbeit konnte man mit der Firma Schorn aus Windheim den Weg wieder auf Vordermann bringen. Die Instandsetzungskosten betrugen für den 1,7 Kilometer langen Weg rund 21.000 Euro, welche sich die Jagdgenossen und der Markt Pressig je zur Hälfte aufteilten.

Über diesen Panoramaweg laufen gleich vier Wanderrouten. Der „Peterskirchlein-Rundwanderweg KC 85“, der kulturhistorische „Burgenweg“, die „Frankenwaldsteig- Etappe“ von Posseck nach Kronach und der „Fränkische Marienweg“.

Bürgermeister Stefan Heinlein dankte den fleißigen Jagdgenossen wie auch den Mitarbeitern des Bauhofes , für die gemeinsame Aktion und für die gelungene Wiederherstellung dieses wichtigen Verbindungsweges für Land- und Forstwirtschaft wie auch attraktiven Wanderweges über die Höhen des Frankenwaldes. Nachdem er sich von der guten Arbeit überzeugt hatte, gab der Bürgermeister den Weg offiziell wieder zur Nutzung frei.

Diesen Einsatz bezeichnete der Rathauschef als weiteres Beispiel, dass man erfolgreich sein könne, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und Hand in Hand arbeiten, anstatt zu meckern. eh