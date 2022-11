Am kommenden Wochenende wird das zweite Stück der Kulturring-Saison 2022/23 gespielt. Das Tourneetheater „Theaterlust“ bringt das Schauspiel mit Musik „Der Graf von Monte Christo “ nach

dem Roman von Alexandre Dumas auf die Bühne.

Am 12. und 13. November öffnet sich um jeweils 19.30 Uhr im Kreiskulturraum Kronach der Vorhang. Die Geschichte des Seefahrers Edmond Dantès, der später als Graf von Monte Christo zum Racheengel in eigener Sache wird, erzielt bis heute weltweit ungeahnte Erfolge. Es ist die Geschichte eines Mannes im nachnapoleonischen Frankreich der 1830er Jahre, der sich aus seiner persönlichen Hölle befreit und gegen das ihm angetane, himmelschreiende Unrecht zu Felde zieht. Der als geheimnisvoller, mondäner, mit scheinbar unendlichem Reichtum ausgestattete Graf von Monte Christo nach Frankreich zurückkehrende Edmond, trifft auf eine bigott-libidinöse, selbstbereichernde Upper Class, die er mit brillantbösartiger Intelligenz verführt, narrt und schließlich in ihren Abgrund stürzt. Vielfach verfilmt und bereits als großes Musical umgesetzt, hat man diese Geschichte als Schauspiel auf der Theaterbühne bisher kaum gesehen. Schon gar nicht als Gastspiel auf Theatertournee. Es ist also höchste Zeit! Vor allem dann, wenn man eine Autorin wie Susanne Felicitas Wolf an seiner Seite hat. Wenige Rest-Karten gibt es im Büro des Kulturreferats im Kreiskulturraum , Tel. 09261/678-300 oder kultur@lra-kc.bayern.de. red