Das kürzlich fertiggestellte Ehrenmal in Welitsch steht nun auch unter Gottes Schutz und Segen. In einer ergreifenden Feierstunde wurde zunächst in der St.-Anna-Kirche eine Wortgottesdienstfeier begangen.

Der Vorsitzende des Soldatenkameradschaftsbundes Welitsch , Dieter Kleiner, freute sich nach der Wortgottesdienstfeier, die von Johanna Bergmann und Gerlinde Hilbert geleitet und an der Orgel von Roland Völk begleitet wurde, am Ehrenmal zahlreiche Ehrengäste und Fahnenabordnungen befreundeter Soldatenkameradschaften begrüßen zu können.

Das neu gestaltete Kriegerdenkmal bezeichnete der Ehrenvorsitzende des Bayerischen Soldatenbundes (BSB) Bezirk Oberfranken , Klaus-Dieter Nitzsche, als Schmuckstück. Innerhalb weniger Monate habe die Bürgerschaft unter Leitung der Dorfgemeinschaft in beispielhafter Arbeitsgemeinschaft mit Unterstützung der Marktgemeinde Pressig ein einzigartiges Ehrenmal mit großem ehrenamtlichen Engagement und Eigenleistung geschaffen.

Viel Lob und Dank

„Als Vizepräsident des BSB 1874 in Bayern habe ich so etwas wie hier in Welitsch noch nicht erlebt“, sagte Nitzsche und war voll des Lobes angesichts dieser Leistung. Er dankte den Welitschern, die in dieser Zeit, in der keine zwei Flugstunden von uns entfernt ein fürchterlicher Krieg entfacht ist, ein solches Denkmal im Gedenken an gefallene Soldaten zu errichten. Auch der Ortsvorsitzende der Soldatenkameradschaft Welitsch Dieter Kleiner fand Worte des Dankes an die Dorfgemeinschaft, die Welitscher Vereine und den Markt Pressig mit Bürgermeister Stefan Heinlein an der Spitze, mit Unterstützung vom Bauhof, der Firma Max Frank, der Familie Lang und dem Fuhrunternehmer Müller, dass in kürzester Zeit ein so gelungenes Ehrenmal direkt an der ehrwürdigen St.-Anna-Kirche errichtet wurde. Anschließend wurden ein Blumengesteck und die vorher in der Kirche entzündete Friedenskerze abgestellt. eh