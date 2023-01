Am Dreikönigstag hielt der VfR seine Hauptversammlung im ortsansässigen Sportheim ab. Der Vorsitzende des Vereins , Marc Bergauer, begrüßte insgesamt 32 Mitglieder. Im besonderen Maß willkommen hieß er zunächst die anwesenden ehemaligen Vereinsvorstände Heinz Höfner, Alfred Hartfil und Werner Schneider sowie den Bürgermeister der Marktgemeinde Küps, Bernd Rebhan .

Ein bewegtes Jahr

Zunächst ließ Bergauer traditionell das vergangene Jahr Revue passieren. „Corona rückte immer mehr in den Hintergrund, doch der 24. Februar veränderte erneut unser Leben“, so seine einleitenden Worte. Aufgrund einer Nachricht in die VfR-Whats-App-Gruppe des aus der Ukraine stammenden VfR-Akteurs Roman Grycak geriet eine Welle ins Rollen, die niemand für möglich hielt. Viele Hilfsgüter wurden aus dem kleinen Johannisthal über Monate zu Romans Landsleuten geschafft.

„Im Namen von unserem Roman bedanke ich mich bei allen Unterstützern für das großartige Engagement. Ich werde die „Aktion Roman“ niemals vergessen“, berichtet Bergauer voller Stolz.

Nicht nur für die Hilfsaktion war man fleißig am Werk, sondern auch beim im Mai stattgefundenen Relegationsspiel zwischen Lettenreuth und Altenkunstadt vor 732 Zuschauern. Der Kirchweihsamstag und -montag wurden zu einem großartigen Erfolg. „Es war zu spüren, dass die Bevölkerung wieder richtig Lust hatte, ausgelassen feiern zu dürfen“, erklärte sich Bergauer die große Resonanz.

Neben den Feierlichkeiten fand die große Platzsanierung statt. Trotz Hitzeperiode erstrahlte der Hauptplatz spätestens zum Ligaauftakt Ende Juli im perfekt bespielbaren Zustand. Abgerundet wurde die Sommerpause mit dem Austausch von versenkbaren Rasensprengern, mit der Installation einer hochwertigen Lautsprecheranlage im Außenbereich und der Neuanschaffung von neuen, gemütlichen Biertischgarnituren.

Im Anschluss folgte die Rechnungslegung des Hauptkassierer Jürgen Reif. Der erfahrene Funktionär zieht, wie sein Vorstandskollege Bergauer, eine positive Bilanz. „Wichtig ist, dass wir 2023 wieder mehr Zuschauer nach Johannisthal bekommen. Dieses Vorhaben steht und fällt mit dem sportlichen Erfolg“, fasste er seinen Bericht nochmal zusammen.

Viele Auszeichnungen

Bei den Ehrungen blieb manches Auge nicht immer trocken. Durch persönliche Anekdoten kamen viele schöne Erinnerungen hoch.

Persönlich geehrt wurden für 25 Jahre: Jan Bauer, Frederik Denegri und Dominik Sachs (es fehlten: Gerhard und Steffen Wegner); für 50 Jahre Willi Hofmann; für 60 Jahre Heinz Höfner (es fehlte: Michael Höfner) und für 65 Jahre Werner Friedlein und Rudolf Höfner. red