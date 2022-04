Zur Jahreshauptversammlung des Chores Liederhort Buchbach konnte Erster Vorsitzender Berthold Suffa annähernd 100 Prozent der aktiven Sängerinnen und Sänger begrüßen. Berthold Suffa wurde bei der Neuwahl ohne Gegenvorschlag erneut als Vorsitzender bestätigt. Als Zweite Vorsitzende wurde Antje Wicklein einstimmig gewählt.

Die Kasse bleibt in den Händen von Hermine Suffa. Ebenso führt das Protokoll weiterhin Ursula Suffa. Als Ausschussmitglieder bzw. Beisitzer wurden Monika Barnickel und Carola Beetz in ihren Ämtern bestätigt. Die Kassenprüfung wird von Peter Grüdel und Josef Jakob durchgefürt.

Berthold Suffa ließ die Mühen und Widrigkeiten der Choronajahre Revue passieren und lobte deutlich die nunmehr über 20 Männer und Frauen starke Chorfamilie. Neben knapp 88 prozentiger Chorprobenteilnahme sei auch die hervorragende musikalische Gestaltung der großen Gottesdienste an Allerheiligen, Weihnachten sowie dem 50-jährigen Jubiläum der Buchbacher Kirche im vergangenen Jahr positiv zu erwähnen. Auch Chorleiter und Dirigent Benjamin Baier war beeindruckt von der engagierten Probenarbeit der Sänger . Schlussendlich sei dies auch der Schlüssel zum Erfolg, um mit guten gesanglichen Leistungen die Zuhörer zu verzaubern. Diese Leistung, so vermutet der Dirigent, bescherte im vergangenen Jahr wieder Zuwachs von weiteren drei Sängerinnen . Baier stellte fest, dass mit nunmehr 22 Aktiven der vor knapp fünf Jahren totgesagte Chor mehr denn je am Leben sei. Auch der Kassenbericht von Hermine Suffa stimmte die Versammlung erfreut. Das Plus in der Vereinskasse stieg gegenüber dem Vorjahr, trotz diverser Investitionen, nochmals deutlich an. red