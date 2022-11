Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf hat in München gemeinsam mit den Vertretungen der Bezirksregierungen und der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, Eva Gottstein, den Generationenpreis „Gemeinsam aktiv“ in Höhe von jeweils 4000 Euro an 14 Preisträger verliehen. Es wurden Projekte in Bayern ausgezeichnet, die in besonderer Weise die verschiedenen Generationen zusammenbringen und so zum Austausch und Verständnis zwischen jüngeren und älteren Menschen beitragen.

Unter den beiden Preisträgern aus Oberfranken ist auch der BRK-Kreisverband für das von ihm initiierte nahtlose Betreuungs- und Versorgungsnetzwerk „Lebensqualität für Generationen“ (LQG), das damit einmal mehr überregional von sich reden macht.

Sozialministerin Ulrike Scharf gratulierte dem Gewinnerprojekt „LQG – Lebensqualität für Generationen: Generationen werden Freunde“. Im Projekt „Generationen werden Freunde“ werde durch den regelmäßigen Kontakt und Erfahrungsaustausch zwischen jüngeren und älteren Menschen sowie den Aufbau von Betreuungsstrukturen die Lebensqualität aller Generationen verbessert und die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben erleichtert.

Alle ausgezeichneten Projekte belegten, dass die Generationen in Bayern zusammenhielten. Ein solch gutes Miteinander mache unsere Gesellschaft stark, zeigte sich die Sozialministerin überzeugt. Dieser Zusammenhalt sei in Zeiten der Krise und des Krieges besonders wichtig. „Indem wir zusammenhalten, widerstehen wir den Feinden des Friedens, der Freiheit und Demokratie und schützen unser Land gegen Bedrohungen von innen wie von außen“, so Scharf. „Gemeinsam aktiv“ sei daher mehr als nur eine Auszeichnung, sondern vielmehr Ausdruck unserer Kultur der Menschlichkeit und des Respekts.

Bewerben für den Preis konnten sich Einzelpersonen, Teams oder Organisationen, die generationenübergreifende Projekte mit innovativem und beispielgebendem Charakter durchführen.

Entgegengenommen wurde der Preis seitens des BRK-Kreisverbands Kronach von Kreisgeschäftsführer Roland Beierwaltes, Projektleiterin Antje Angles sowie vom Kreisvorsitzenden, Landrat Klaus Löffler , die sich sehr stolz auf die Auszeichnung zeigten. hs