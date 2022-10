Am 9. Oktober wurde Carmen Greiff im Sonntagsgottesdienst durch die Leiterin des Schulreferats, Harriet Eisentraut, und Pfarrer Heindl feierlich als Katechetin im Dekanat Kronach-Ludwigsstadt in ihren Dienst eingeführt.

Carmen Greiff hat im Jahr 2007 ihre Ausbildung als Katechetin im Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn abgeschlossen und war dann durchgehend in München tätig, bis sie zum 1. September ins Dekanat Kronach-Ludwigsstadt wechselte.

Grund für diese berufliche Veränderung war für Greiff und ihren Mann die spontane Liebe zu einem kleinen Häuschen im Landkreis Kronach und zum Frankenwald.

Langjährige Erfahrung

In der pädagogischen Arbeit ist Greiff aber schon wesentlich länger aktiv. So hatte sie 1995 das Konservatorium für Musik in Maastricht abgeschlossen und war als engagierte Musiklehrerin tätig.

Das vielfältige Können von Greiff und ihre Berufserfahrung werden den evangelischen Religionsunterricht im Dekanat Kronach-Ludwigsstadt bereichern. Das Dekanat Kronach-Ludwigsstadt hieß Carmen Greiff zusammen mit ihrem Mann ganz herzlich willkommen. Helen Wich-Herrlein