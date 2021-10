In der Martin-Luther-Kirche in Pressig gedachten zwei Frauen und drei Männer ihrer Konfirmation vor 50 Jahren. Pfarrerin Claudia Grü-ning-Göll lud unter dem Bibelwort „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen“ dazu ein, den Lebens- und Glaubensweg in den Blick zu nehmen. Die musikalische Begleitung in diesem festlichen Gottesdienst übernahm Melanie Kraus. red