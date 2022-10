Besondere Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Pressig im Jugendheim. Vorsitzende Tanja Wick berichtete, dass dem Musikverein derzeit 195 Mitglieder angehören.

Dirigent Dominik Richter verwies in seinem Bericht auf die sehr eingeschränkten Übungsmöglichkeiten während des Corona-Lockdowns. Erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 konnten die Aktiven wieder einige Veranstaltungen mitgestalten,vorgesehene Orchesterproben mussten oftmals abgesagt werden. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass es nicht zu neuerlichen drastischen Maßnahmen in der Pandemiesache kommt und die Übungsabende von den Aktiven regelmäßig besucht werden, um das Niveau und die Qualität des Musikvereins zu steigern.

Marktgemeinderat Reinhold Heinlein würdigte die vielseitige Arbeit und das Engagement der Musikerinnen und Musiker und den Stellenwert des Musikverein in der Gemeinde und darüber hinaus hervor.

Die von ihm geleiteten Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Erste Vorsitzende Tanja Wick, Zweiter Vorsitzender Roland Neubauer, Schriftführerin Christina Kropp, Hauptkassier Roland Kopp, Jugendvertreter Julia Kopp und Daniela Hilpert, Noten-Zeugwarte Werner Konrad und Roland Kopp, Beisitzer Willi Suffa-Weißkopf und Walter Fleischmann, Revisoren Reinhard Fiedler und Andreas Fiedler, Elternvertreter Jochen Richter.

Dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), Alexander Klug, oblag es, verdiente Musikerinnen und Musiker mit einer Dankesurkunde und der Ehrennadel auszuzeichnen. Es wurden geehrt: für 25 Jahre Tanja Wick und Melanie Papstmann, für zehn Jahre: Julia Kopp, Christina Kropp, für 20 Jahre Roland Kopp und Roland Neubauer.

Eine besondere verlieh Klug mit der Überreichung der Goldenen Ehrennadel an Wolfgang Müller für 50 Jahre und an Werner Pörner für 60 Jahre , und er verwies dazu auf deren Wirken und Engagement im NBMB. Auch vom Musikverein Pressig erhielten die Jubilare noch ein besonderes Präsent.

Die Vereinsehrungen namen Tanja Wick und Roland Neubauer vor. Es wurden geehrt: für 25 Jahre Tina Stumpf, André Müller ,Melanie Papstmann und Tanja Wick, für 40 Jahre Hans Jürgen Haderlein, Ursula Metzler und Johann Zinner, für 50 Jahre Eveline Kopp (Steinbach a.W.), Irmgard Pörner, Irmgard Kopp und Anneliese Sufffa-Weißkopf. wl