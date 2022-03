Dem FC Nordhalben ging 2021 nicht nur dank einer neuen Flutlichtanlage ein Licht auf, der Verein befindet sich auch ansonsten im Aufwind. Aufgrund eines Corona-Ausbruchs im Ort wurde die Hauptversammlung durch die E-Sportgruppe auch online übertragen.

Vorsitzende Stefanie Bike berichtete, dass die Mitgliederzahl nach 13 Neuzugängen auf 275 gestiegen ist. Trotz der Widrigkeiten konnte im Sommer das Sportfest durchgeführt werden. Höhepunkt sei der Auftritt der Traditionself des 1. FC Nürnberg gewesen. Die „Franken Fiesta“ sei bei der E-Sportgruppe der Höhepunkt gewesen.

Am Sportplatz sei eine Anzeigetafel aufgestellt und mit dem Bau von Ballfangzäunen begonnen worden. Über Patenschaften könne die Platzpflege finanziert werden. Die Mitarbeit im Corona-Testzentrum habe sich in der Vereinskasse positiv bemerkbar gemacht, so Birke.

Von einem stark eingeschränkten Spielbetrieb der Schach-Abteilung berichtete deren Leiter Dieter Schultes .

Die Aktiven der Tischtennis-Abteilung müssen laut Gerd Hornfeck mit dem zweiten Saisonabbruch hintereinander zurechtkommen. Man setze große Hoffnung auf eine Regeländerung, wonach eine Mannschaft nur noch aus vier statt sechs Spielern bestehen soll.

Zuversichtlich zeigte sich auch Frank Querfurth von der Sparte Darts. Ein Wechselbad der Gefühle hätten die Fußballer hinter sich, so Julian Wachter.

Dieter Schultes berichtete von einer erfreulichen finanziellen Entwicklung. Trotz vieler Investitionen stehe man gut da. Zur Ehrung standen Thomas Köstner (25 Jahre), Ursula Stengel, Peter Schnapka, Hans-Jürgen Duemke (alle 50 Jahre) sowie Richard Hader, Günter Köstner, Günter Pötzl und Otmar Kürschner (alle 70 Jahre) an. Letztere wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Bürgermeister Michael Pöhnlein war erfreut über die gut angenommenen Fördermöglichkeiten. Benjamin Stump stellte die neue, rockige Vereinshymne vor, die künftig bei Heimspielen zu hören sein wird vor. Mit Felix Adler konnte man einen ehemals aktiven Spieler als Stadionsprecher gewinnen. mw