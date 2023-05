Der Deutsche Alpenverein Sektion Kronach /Frankenwald (DAV) konnte in der Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken. Vorsitzende Marietta Weiser ehrte zusammen mit dem Zweiten Vorsitzenden Robert Wagner zahlreiche treue Mitglieder.

Die 826 Mitglieder zählende DAV-Sektion kann sich allein in diesem Jahr über 51 Neuanmeldungen freuen. Besonders stolz ist man auf die langjährig treuen Mitglieder, die als Dankeschön Urkunde, Anstecknadel und eine Frankenwald-Card erhielten.

Es wurden geehrt für 25 Jahre Treue: Cornelia und Georg Barnickel, Erwin Bodenschatz, Michael Fischer , Christian Jorda Maximilian Müller, Ivonne Munzert, Eva und Rainer Titz, Andreas Wunder; 40 Jahre: Roland Angles, Helga und Rainer Bernschneider; 50 Jahre: Manfred Gleich, Reiner Holzmann; 60 Jahre: Edda Achtmann, Hinrich Ruyter.

In ihrem Rückblick erwähnte die Vorsitzende Marietta Weiser, dass das 20-jährige Jubiläum des Landesgartenschauparks im vergangenen Jahr eines der wichtigsten Ereignisse für den DAV war. Ferner hob sie hervor, dass die Heimatwanderungen auf große Resonanz stoßen. Ebenso bildet der Stammtisch an jedem ersten Mittwoch im Monat eine hervorragende Gelegenheit zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch.

Timo Wunder berichtete von der Klettergruppe und freute sich als besonderen Erfolg über eine neue Kindergruppe. Edwin Gerstmayer informierte über immer mehr Zuspruch für die Heimatwanderungen. Das Wandergebiet reicht von Thüringen über den Frankenwald, das Fichtelgebirge, das Maintal bis in die Fränkische Schweiz. Die Touren erstrecken sich meist über 10 bis 15 Kilometer und werden jeden ersten Sonntag im Monat angeboten, mit dabei sind regelmäßig circa 25 Wanderer. Mehrtägige Wanderungen werden mehrmals jährlich vom Zweiten Vorsitzenden Robert Wagner angeboten. Fachübungsleiter für Hochtouren Frank Ullrich bietet interessante Hochtouren zum Beispiele in den Zillertaler und Kitzbühler Alpen oder in der Glocknergruppe. In ihrem Ausblick erwähnte Vorsitzende Weiser, dass bei gutem Wetter an Sonntagen nachmittags die Plattform vor dem Kletterturm auf dem LGS-Park geöffnet wird. eh