Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege Rothenkirchen standen aufgrund des Rücktritts der Vorsitzenden sowie des Kassiers aus persönlichen Gründen außerordentliche Neuwahlen an.

Als Vorsitzender wurde Erwin Dauth und als neuer Kassier Thomas Amon gewählt. Bürgermeister Stefan Heinlein, fungierte als Wahlleiter und bedankte sich bei der langjährigen Vorsitzenden , Gudrun Müller , für ihr Engagement.

Auch Ehrungen standen auf dem Programm. Geehrt wurden für 50-jährige Treue zum Verein Angela Blinzler und für 40-jährige Vereinstreue Georg Raab. Gerätewart Siegfried Dauth wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet.

Derzeit zählt der Verein 146 Mitglieder.

Michaela Welsch gab einen kurzen Ausblick auf die Aktivitäten und Festlichkeiten des Vereins für das kommende Jahr. Neben zahlreichen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Sommerfest am 23. Juli und dem Oktoberfest am 7. Oktober auf dem Vereinsgelände seien auch die Teilnahme am Ferienprogramm und dem Weihnachtsmarkt des Marktes Pressig in Rothenkirchen geplant.

Die Erstellung des Osterbrunnens sowie des Erntedankaltars in der Kirche gehörten ebenfalls zu den Aktivitäten des Vereins.

Als Höhepunkt des Jahres richtet der Verein für Gartenbau- und Landschaftspflege den Tag der offenen Gartentür am 11. Juni in Rothenkirchen aus. Nähere Informationen zum Programm und Ablauf des Tages werden laut Vereinsspitze noch rechtzeitig bekanntgegeben. red