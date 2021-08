Im Kindergarten Neukenroth erforschen die Kinder die Entstehung des Lebens. Sie erleben das Wunder, wie aus einem Ei lebendige Küken ausschlüpfen. Wie entsteht eigentlich Leben? Diese Neugier führte zu einem außergewöhnlichen Experiment.

Man wollte wissen, wo haben die Käfer im Garten ihr Nest? Welche Vögel zwitschern im Garten? Ist es der Ruf einer Eule oder doch der einer Taube, der morgendlich aus dem Garten zu hören ist? Viele Fragen beschäftigten die Kinder zum Frühlingserwachen. Sie suchten nach Lösungen in der Natur draußen im Grünen um den Kindergarten und erfreuten sich auch an Kleinigkeiten, die sie auf ihren Exkursionen entdecken konnten. Kindergartenleiterin Stefanie Bauer und Christina Sauchella beschäftigten sich über Wochen mit den Kindern mit der Frage: „Können wir vielleicht sogar im Kindergarten Eier ausbrüten? Was benötigt man dazu?“ Fragen über Fragen, denen vor allem die „Goldmine“ (Regelgruppe vier bis sechs Jahre) nachging. Franz Baier aus Windheim schenkte dem Kindergarten die Ausstattung zur Brut und stand mit Rat und Tat zur Seite. Er erzählte den Kindern auch, dass es 21 Tage dauern kann, bis aus dem Ei ein Küken entschlüpft. Zusammen haben die Kinder die Eier mit einer speziellen Lampe immer wieder durchleuchtet (geschiert). Die Kinder staunten jedes Mal, wenn sie einen Blick ins Ei werfen durften. Schon nach eineinhalb Wochen konnten sie das Wunder neuen Lebens im Ei beobachten. Von nun an galt es, Verantwortung zu übernehmen, die Eier täglich zu drehen und die Brutmaschine zu pflegen. Mit jedem Tag wuchs die Spannung.

Am 21. Tag um 12.55 Uhr geschah das Wunder. Mit großen Augen beobachteten die Kinder, wie die Küken entschlüpften. Sie werden liebevoll gepflegt, gefüttert und getränkt. Alle Küken haben schon Interessenten, die sie mit nach Hause nehmen möchten. eh