Woss ich nuch souch wollt, ... ... aldso es woah ja üübefällich, dess di schwazzn Schoufe, di (Corroona-)Kriegsgewinnle nümme ze di Schwazzn-Fraggsjoon khöön. Alla zwee hoamm scheinds Drejck oon Schdäggn, oabe blouß dä Löjbl hodd di Kuraasch khott, zue Schoudns-Begrenzung aa sein Ballamends-Sitz zerüggzegejm. Sälle Nüßlein hodd en Oahsch dezuu nije in di Huosn, oabe es iss ja aa ze veloggnd, wossena gebuodn wädd. Midd jejdn Joah märra wuu sa in Bällien höggn, gedd di Bensjoon widde deudlich nauf, unn in Summe iss widde a Joah ümm. Kabijed? Es Rächna - füe di eichna Dasch maan ich - khönnesa scho ...

Wenn unnra Bollidigge an Oahsch in di Huosn hejtn, no hejtn sa nije ejwich auf di Ee-Uu-Zuloassung gewadd, sonden eikhafft wossme gricht. Etze iss oangsichts dä Endwigglung üübefällich, dess aa di Hausdoggden impf döffn - oabe vorra müssn ja zich Schreibschtumm beschäffdicht wää unn des daued bis Midde Abrill. Manchmoll denggsda, unne loahma Bürrograddie iss in solcha Zeidn nuch gfähliche wie dä Wierus.

Dess unne ejwiche Löjv endlich in Rentn gedd, iss üübefällich, ajejde annre hejt scho nouchn Schlamassl bei di Wee-Ämm aufkhööt, wuu sa su loahm gschbillt hoamm (dä Loahm woah oabe nümme debei!), als wennena di Russn Gieft nei di Undehuosn gschüüt hejtn. Alleschpejtestns nouch di "spanisch Kaddaschdrophn". Wejchen Noachfolche wädds a rächta Rangelei gejm, dä Rangnigg hodd scho gleich oogemäld, dess ää dä Richdich iss. Dä Klobbo degejche wää schöö blöjd, wenne sich dess nuch oodejt, dä hodd genuch oogschpoaht unn lessds in Livvebuhl gemüdlich auskling ...

Ess woah aa üübefällich, dess unne Äff-Dej amoll dänn Blöjdsinn midd di Schdään-Vegoab inn Indenedd ooblaudet. Dä Soalzbau in Kroonich (Gefängnis) gricht a Suube-Bewärdung, oabe unne schöjna Fessdung gricht ve su an annonüüma Doldi ganz weng Schdännla, walle dää nuch goah nije doua woah. Unn debei glaam vill Leud oo dänn Blöjdsinn-huoch-drei märre wie oo Büüche unn Zeidung, Radjo unn Doahchesschau zamma ... - Oabe fei nex fe unguut, bis nächstn Samsdich, eue Schosch!