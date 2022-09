Ein Apfelbaum, Wildblumen, eine Steinmauer, ein Igel – mit diesen und weiteren „Schätzen“ aus der Natur verwandelte der Illustrator Michael Horn aus Kirchensittenbach die Außenfassade des Vereinshäuschens des Obst- und Gartenbauvereins Windheim in ein wahres Schmuckstück. Die Motive sollen zum Nachahmen anregen und gleichzeitig aufzeigen, wie gefährdete Insekten und Vögel geschützt werden können.

Pfarrer Cyriac Chittukalam stellte den neuen Hingucker unter Gottes Segen. Damit fand zugleich das gelungene Festwochenende seinen Abschluss.

Vorsitzende Gaby Kotschenreuther stellte die Bilderwelten vor. Ein hochstämmiger Apfelbaum von der Blüte bis zur Frucht symbolisiert die in Bayern sehr stark in ihrem Bestand gefährdeten Streuobstwiesen. In den Biotopen finden unzählige Tier- und Pflanzenarten Schutz. Unterschlupf für Eidechsen und weitere Kriechtiere bietet eine ebenfalls kunstvoll dargestellte Steinmauer.

Eine unverzichtbare Nahrungsquelle für verschiedene Insekten stellen Wildblumenwiesen dar. Leider verschwinden immer mehr dieser grünen Oasen. „Auch der Igel ist vom Aussterben bedroht“, bedauerte die Vorsitzende.

Ermöglicht wurde die „blühende Kunst“ durch die großzügige Unterstützung von Sponsoren. Den Großteil der Kosten übernahm die Koinor-Horst-Müller-Stiftung. Weitere Sponsoren waren die Gampert-Bräu in Weißenbrunn und die Adalbert-Raps-Stiftung in Kulmbach. Ihnen dankte die Vorsitzende ebenso wie Sabine Baumgartner von der Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement im Projektbüro von „Kronach Creativ“.

Beeindruckt zeigten sich auch Bürgermeister Thomas Löffler , Kreisheimatpfleger. Robert Wachter sowie Gartenkönigin Julia Gareis, die beim Fest-Wochenende im Dauereinsatz gewesen war. Verewigt auf der Außenfassade wurden auch zwei Milchkannen als Reminiszenz an die frühere Nutzung des Vereinshäuschens, worüber Ehrenmitglied Wendelin Vetter zu berichten wusste.

Das 1959 als Milchhäuschen errichtete Gebäude wurde bis 1974 für die Milchablieferung genutzt. Nach der Übernahme durch die Gemeinde 1980 beschloss der OGV-Vorstand 1983, das Gebäude für 1240,57 Mark zu kaufen. „Das Häuschen musste innen und außen grundlegend saniert werden. Es war eine Ruine“, verdeutlichte Vetter.

Der ebenfalls vom Obst- und Gartenbauverein Windheim im Jahr 2006 errichtete naheliegende Quellsteinbrunnen auf dem Teichplatz wird vom Gebäude aus mit Wasser und Strom versorgt. hs