Am Samstag vor Palmarum und am Palmsonntag konnten in der Jakobikirche in Küps drei Mädchen und zwölf Jungen und das Fest ihrer Konfirmation unter Corona-Bedingungen feiern.

In der Predigt bat Pfarrer König die Jugendlichen, Salz in der Gemeinde zu sein. Eine Prise Salz lässt Speisen besser schmecken. Es verstärkt den Eigengeschmack. Er forderte die Konfirmanden auf, dafür zu sorgen, dass es in der Kirche würziger zugeht. Sie sollen sich einbringen mit ihren Ideen, mit ihrer Fantasie und mit ihrem Gespür für Gerechtigkeit. Der Gottesdienst wurde musikalisch stimmungsvoll ausgestaltet von Lara Mühlherr an der Orgel, Annette Boxdörfer (Gitarrre), Eva, Büchner, Maria Xidas und Manuela Gräbner (Violine). Vertrauensfrau Christina Sammet überbrachte die Glückwünsche für den Kirchenvorstand und die Kirchengemeinde . Eingesegnet wurden am 27. März Jastin und Jeremias Bauer, Anni Bergner, Verena Bittruf, Robert Dittler, Leonie Freitag, Marco Hart und Leon Hartfil. Tags darauf wurden eingesegnet: Felix Hertel, Tim Knäblein, Max Karl, Fabian Klose, Felix und Lukas Ollraun sowie Janik Spindler. red