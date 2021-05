Brigitte Krebs ist mit einem „grünen Daumen“ gesegnet. Seit vielen Jahren kümmert sie sich um die Außenanlagen der Wickendor­fer Kirche. Die Pflege der Grünanlagen und die Sorge um ein schönes und attraktives Ambiente seien ihr ein besonderes Anliegen, wie sie selber betont. Nun muss sie diese Aufgabe allerdings schweren Herzens aufgeben. Pfarrer Detlef Pötzl und der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Uwe Thoma sprachen ihr Dank und Anerkennung aus.

Es gebe viele Dienste, die in einer Kirchengemeinde geleistet werden und die nahezu selbstverständlich vorausgesetzt werden. Es sei notwendig, immer mal wieder zu danken und auch die Menschen hervorzuheben, die im Hintergrund wirken. Beide verbanden mit dem Dank auch die Hoffnung, dass sich eine engagierte Nachfolgerin oder ein Nachfolger findet.

Brigitte Krebs erhielt als Zeichen der Wertschätzung die Osterkerze des vergangenen Jahres. Pfarrer Pötzl betonte, dass es wichtig sei, das Hoffnungslicht immer wieder neu in die Welt zu tragen, jede und jeder eben an dem Platz, wo er oder sie gebraucht würde. Brigitte Krebs war sichtlich gerührt und nahm das Geschenk dankbar an. Die Osterkerze werde einen würdigen Platz in ihrer Wohnung finden. red