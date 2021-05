Woss ich nuch souch wollt, ... ... seid Wochna fiebed unne ganze Landkreis, dessme endlich widde dauehaffd unde an Grenzwärd ve Hunned khumma. Etze scheinds endlich woss ze wään, gessde woah me scho auf Sechsasibbzich. Me khoo sich ja scho goah nümme vooschdell, wie dess iss, wemme Sunndouch nouch di Kering bein Frühschobbn höggd, als Brunzkadde an Nüsskadde auslach khoo unn su nejmbei es Neuesda aus di Gemaa miedgricht. Odde wemme ze sein Geboddsdouch nije an Ploo aufschdell müss, wää nouchanouch khumm khoo, unn dä däff aa kha Minuudn lenge bleib wie ausgemachd – dess woah fei scho grenzwärdich!

Alla Grenzn übeschriedn hodd a 19-Jähriche, dä wuu bei Freising midd 95 schdatz 60 ve aane Radaafalln gschnabbd woahn iss. Bei di Führescheikondrolln konnde bloußne souch „Bedaure, hab ich keinen“. Hodd blouß nuch gfejhlt, dess bei di Kontrolln di Oma aufn Rücksitz di Bollizistn verred: „Ich hou na fei gleich gsochd, desse midd dänn geklaudn Audo nije weid künnt!“ – Daadsächlich hodde nähmlich drüm in Öösdereich des Audo geklaud khoatt. Auf an Labbm wädde etze wuohl rächd, rächd loang wadd döffn ...

A wichdicha Grenz hodd a Ansboache üübeschriedn, die wuohl ka Ejemooh uugschdrouft veletz däff: Ä hodd en Hochzichsdouch vegässn, unn dess schon bein Zwaajährichn! Sei (goah-nonnich su alda) Alda hodd dorchgedrejt unn di Bollizei zenn Schlichdn khuolt. Di konntn aa auswää unn hoamm oamend en guudn Roat gejm, dess sich di Ejeleud en Hochzichsdouch jejds Joah nein Kalende schreim unn ruot ooschdreing. In Fischboach hodds a Hund grenzwärdich gfunna, dess Maala middn Rejdla noah ohna vebeifoahn unn ä hodd aana dewejche nein Oahsch gebissn. Velleichd hodde sa aa blouß „zum Anbeißen“ gfunna. Es woah doann nex Schlimms weide, oabe fües Herrla wädds wejche di Körbeveletzung a seh deure Schbaaß wähn. – In di Dreißiche hodd scho dä Edde – unn vill schbejde aa dä Max-Raabe gsunga: „Mein Hund beißt jede hübsche Frau ins Bein, ich lad sie dann zum Kaffee ein ...“ – suwoss wää heudzedouch fei a rächds Drauflejchgschäfft! – Fei nex fe unguut, bis nächstn Samsdich, eue Schosch!