Viele Besucher zog es zum 11. Apfelfest nach Effelter . Ausrichter waren der Förderverein Effeltermühle und die Vereinsgemeinschaft Effelter . Dabei wurde auch die neue Apfelkönigin Chiara Schnappauf gekrönt. Das Amt bleibt in der Familie, denn sie löst nach vier Jahren ihre Schwester Jessica ab.

Das Geheimnis um die diesjährige Aspirantin auf den Apfelthron wurde gelüftet, als sich Chiara Schnappauf im langen roséfarbenen Kleid ihren Weg durch die Besucher bahnte. Detailliert konnte die 18-Jährige aus der Geschichte ihres Heimatdorfes erzählen, beispielsweise wann dieses erstmals urkundlich erwähnt wurde. Natürlich kennt sie auch die Bedeutung des Ortsnamens, der auf die althochdeutsche Wortwurzel „apholtra“ zurückgeht und auf frühe Apfelbaumpflanzungen hindeutet.

Fit in Theorie und Praxis

Auch hinsichtlich der verschiedenen im Ort angepflanzten Apfelsorten kannte sich Chiara Löffler bestens aus. Zum Schluss hatte die Titelanwärterin noch eine knifflige praktische Aufgabe zu bewältigen. Sie musste ein möglichst langes Schalenstück vom Apfel schälen. Kein Problem für Chiara: Die „Schlange“ wurde länger und länger, bis schließlich die komplette Schale entfernt war.

Die Frage von Klemens Löffler, Sprecher der örtlichen Vereine, ob die Anwesenden Chiara als neue „Botschafterin des Apfels“ für die kommenden beiden Jahre wollten, war daher eher eine rhetorische. Während sie von ihrer Schwester und Vorgängerin Jessica Schnappauf mit der Apfelkrone gekrönt wurde, legte ihr Klemens Löffler die Königinnen-Schärpe an. Die Inthronisierung wurde gleich gebührend mit einem Apfelschnaps begossen.

„Habe gleich Ja gesagt“

„Als mich Niklas Löffler gefragt hat, ob ich Apfelkönigin werden möchte, habe ich gleich Ja gesagt“, verrät die 18-Jährige, die eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Firma Heinz-Glas in Kleintettau absolviert. Insgeheim hatte sie schon ein wenig mit dem Amt geliebäugelt, nachdem dieses zuletzt ihre Schwester Jessica Schnappauf innehatte. „Ich habe mitbekommen, wie viel Spaß sie dabei hatte. Deshalb musste ich nicht überlegen, sondern habe gleich voller Freude zugesagt“, erzählt die Majestät.

Von den kommenden zwei Jahren erhofft sich die ehemals aktive Musikerin im Musikverein Effelter jede Menge Spaß. „Ich freue mich sehr auf die Zeit, besonders auf die Feste und Auftritte“, strahlt Chiara, die in ihrer Freizeit gerne Motorrad fährt, sich mit Freunden trifft und feiert.

Sie bemüht sich, Effelter ebenso würdig zu vertreten wie ihre sieben Vorgängerinnen, die bislang alle die Nachnamen Schnappauf oder Löffler trugen.

Jessica Schnappauf bedauert es schon ein wenig, dass nunmehr Schluss ist. Obwohl sie ja vier Jahre in Amt und Würden war, standen für die Effelter Apfelkönigin in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt kaum noch Auftritte an. Vertreten war Jessica aber beim Apfelmarkt in Kronach sowie beim Baumpflanzen für die Neugeborenen in der Baby-Apfelbaum-Allee.

Das Apfelfest wurde 2000 anlässlich des 777-jährigen Ortsbestehens – auf Initiative des seinerzeitigen 1. Fördervereins-Vorsitzenden Dekan Peter Hennings – ins Leben gerufen, um den Apfel wieder mehr in das Dorf zu holen. Seitdem findet das Fest im zweijährigen Turnus statt, zuletzt jedoch coronabedingt bereits 2018.

2023 wird 800-jähriges Bestehen gefeiert

Nachdem der Ort 1223 erstmals erwähnt wurde, feiert Effelter 2023 bereits 800-jähriges Bestehen, wozu es auch eine Festveranstaltung geben soll.

Bereits Tradition ist es in Effelter , dass vor dem Gottesdienst am Sonntagmorgen von der scheidenden Apfelkönigin ein Apfelbäumchen gepflanzt wird. Im Anschluss fand an der Effelter Mühle ein von den Pfarrern Sven Raube und Achim Gerber zelebrierter ökumenischer Gottesdienst statt. Gleichzeitig gestaltete das Team der Kinderkirche Effelter einen Kinder-Gottesdienst in der Kapelle.

Wilhelmsthals 2. Bürgermeister Gerhard Eidelloth lobte das sehr gute Miteinander von katholischer und evangelischer Kirche in Effelter . Pfarrer Sven Raube freute sich, nunmehr schon bei der dritten Krönung einer Majestät anwesend sein zu dürfen – etwas, das sicherlich nicht viele von sich behaupten können. Stellvertretender Landrat Bernd Steger würdigte den in Effelter praktizierten Idealismus und großen Einsatz, mit dem man die Tradition aufrechterhalte und die Ortsgeschichte erlebbar mache. Ein buntes Programm rund um den Apfel rundete das Apfelfest ab. Höhepunkt waren die Apfelrennen für Kinder und Erwachsene.