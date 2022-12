Alfred und Irene Trebes aus Pressig feierten in der Herz-Jesu-Kirche mit einem Dankgottesdienst goldenes Hochzeitsjubiläum. Die Eheleute gaben sich im November 1972 in Pressig vor Pfarrer Hans Endres das Jawort.

Irene Trebes ist in Welitsch geboren und gelernte Einzelhandelskauffrau, sie kümmerte sich später um Haushalt und drei Kinder.

Alfred Trebes hat vier Berufe erlernt. Er begann als Schreiner, wurde dann Zollbeamter und schon als Familienvater strebte er ein Theologiestudium an und wurde im April 1995 im Erfurter Dom zum Diakon geweiht. Er ist offiziell seit dem 1. November 2019 im Ruhestand.

Er hilft aber noch im katholischen Seelsorgebereich Frankenwald in verschiedenen Gemeinden als Diakon aus. Außerdem führt er mit seinem Sohn einen landwirtschaftlichen Betrieb.

Neben drei Söhnen gehören mittlerweile auch noch sechs Enkelkinder zum Familienkreis.

Irene Trebes lebt seit 1963 in Pressig , dorthin kam Alfred Trebes als junger Zollbeamter im Jahr 1970. Ihre Wege kreuzten sich erstmals im „Frankenbräustübla“ in Pressig und es hat gefunkt, erzählen sie schmunzelnd. Es sind vor allem Bescheidenheit und Zufriedenheit und eine gut zusammenstehende Familie, was das Jubelpaar auszeichnet. Dazu kommen Fleiß und ein zielgerichtetes, arbeitsreiches Leben.

Engagement für die Diakonie

Bei den Eheleuten war aber nie Materielles ausschlaggebend, so dritter Bürgermeister Dressel in seinen Glückwunschworten. Der Leitende Pfarrer Detlef Pötzl hielt den Dankgottesdienst und dankte Alfred Trebes für sein Engagement im katholischen Seelsorgebereich und für viele Jahre diakonische Dienste im Landkreis Sonneberg.

Es ist ein außergewöhnlicher Weg, als dreifacher Familienvater sich im Alter von 43 Jahren in den diakonischen Dienst zu stellen. Pfarrer Pötzl überbrachte auch weitere Glückwünsche. eh