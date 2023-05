Silberne, goldene, diamantene, eiserne, Gnaden- und Kronjuwelen-Konfirmation wurden in der Christuskirche in Kronach von Gläubigen und ihren Angehörigen gefeiert.

Zahlreich kamen die Jubilare am Sonntag in der Christuskirche in Kronach zusammen, um an ihr Konfirmationsjubiläum zu denken. „Dankbar sein Gott gegenüber, der einem das Leben geschenkt hat, dankbar den Menschen, die Gott einem zur Seite gestellt hat, und in dieser Dankbarkeit auch anderen etwas weitergeben, wie das gehen kann“, gab Pfarrer Andreas Heindl in seiner Predigt den Jubelkonfirmanden mit auf den Weg. Brigitte Geißer an der Orgel gestaltete den Gottesdienst mit schönen Liedern und Melodien mit.

Ein Mädchen und zwei Jungs empfingen am vergangenen Wochenende zum ersten Mal in der St.-Michael-Kirche in Reichenbach die erste heilige Kommunion. In Begleitung der Original Reichenbacher Blasmusik zogen die drei Erstkommunionkinder mit den Jubilaren in die Kirche. Unter dem diesjährigen Motto „Weites Herz und offene Augen“ gestaltete Pfarrer Hauth die heilige Messe und gab den Kindern mit auf ihren Weg, Jesus durch die erste heilige Kommunion in ihr Herz zu lassen und weiter mit ihm durch das Leben zu gehen.

Die Jubilare in Reichenbach konnten auf 40, 50, 65 und 70 Jahre Erstkommunion zurückblicken. Pfarrer Hauth forderte auch sie auf, weiter am Glauben festzuhalten, ihre Herzen und Augen offen zu halten und auf Gott weiter zu vertrauen. Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst von Bernd Jungkunz an der Orgel und der Original Reichenbacher Blasmusik, die auch nach dem Gottesdienst bei einem kleinen Sektempfang eine Auswahl bekannter Lieder zum Besten gaben. red