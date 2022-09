Gesucht wird am Sonntag, 11. September, der Frankenwaldsieger. Beim beliebten Rennen am Waldgasthof „ Hubertushöhe “ kommen alle Dackelliebhaber auf ihre Kosten. Denn traditionell ermitteln die Dachshunde in unterschiedlichen Klassen ihre Gewinner. Eine Anmeldung ist vor Ort möglich. Der Startkartenverkauf beginnt um 13.30 Uhr. Um 14 Uhr starten die Dackelrennen.

Folgende Klassen gehen an den Start: Babyklasse bis sechs Monate, Jugendklasse sechs bis neun Monate, Offene Klasse ab neun Monaten bis acht Jahre und Altersklasse ab acht Jahre. In den verschiedenen Altersklassen gibt es Vor- und Zwischenläufe sowie die Endläufe der Sieger.

Im Anschluss findet eine Siegerehrung statt. Die Besitzer der Sieger und der Platzierten erwarten wieder Pokale, Urkunden und Sachpreise. Aber auch die Vierbeiner gehen nicht leer aus: Jeder Renndackel erhält seine Belohnungswurst!

Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Waldgaststätte „ Hubertushöhe ".