Das Motto eines Plakates, das der Förderkreis Kronach und sein Umland Ende der 1980er-Jahre herausgegeben hatte, lautete „ Kronach macht Spaß “. Es wurde damals von Peter Schindhelm gestaltet.

Jetzt hängt es als Blickfang im großen Schaufenster der „Cranach-Welten“ in der Amtsgerichtsstraße. Dort hat der Verein 1000 Jahre Kronach auch wieder einen Cranach des Monats präsentiert: „Diana und Aktäon“.

Das Original-Bild ist in der Fränkischen Galerie als Leihgabe zuhause. Allen geübten Puzzlefans bietet 1000 Jahre Kronach das Motiv auch als 1000-Teile-Puzzle an. Zur Erklärung der mythologischen Geschichte entstand zudem ein Informations-Flyer.

In einem kleineren Schaufenster der „Cranach-Welten“ wird im Zuges eines Gewinnspiels ein Ausschnitt aus einem anderen Cranach-Bild gezeigt. Die Betrachter sollen herausfinden, aus welchem Cranach-Werk der Ausschnitt stammt. Als Preis winken mehrere der Cranach-Puzzles.

Als Hilfestellung kann aus drei namentlich genannten Werken die richtige Lösung gefunden werden. Wer keine Hilfestellung benötigt, kann sich direkt in den „Cranach-Welten“ umsehen und dort das Original finden.

Ab sofort sind die Räume mittwochs, freitags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Zum Besuch der Ausstellung „Cranach-Kronach: 550 gemeinsame Jahre?“ hat der Verein anlässlich der Mitgliedersammlung am Donnerstag, 14. Juli um 16 Uhr in die Festung Rosenberg eingeladen. Eine Führung durch Museologen Alexander Süß ist vorgesehen. Anschließend wird die Versammlung in der Bastion Marie fortgesetzt. red