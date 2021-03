Am Sonntag wurde die Corona-Schnellteststrecke in Küps am Schulzentrum eröffnet. Sie wird durch die Helfer des DLRG-Ortsverbands betrieben, denen Bürgermeister Bernd Rebhan (Zweiter von links) für ihr Engagement dankte. Geöffnet ist die Teststrecke mittwochs von 17 bis 19 und sonntags von 9 bis 12 Uhr, wobei diese Öffnungszeiten auch über die Osterfeiertage gelten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.Mitzubringen sind der Personalausweis und eine FFP2-Schutzmaske. Es werden nur Personen ohne Symptome getestet, wer Symptome aufweist, sollte sich an die PCR-Teststrecke in Kronach wenden. Foto: DLRG