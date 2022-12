Der Radsportverein Concordia (RVC) Steinwiesen hat mit zwei erfolgreichen und noch aktiven Radballern ein neues Führungsduo gewählt und die Ernennung eines Ehrenvorsitzenden vorgenommen. Hinzu kommen zwei weitere Ehrenmitglieder. Bei den Mitgliederehrungen stachen eine 70- und eine 60-jährige Zugehörigkeit hervor. Dies waren die markantesten Ereignisse der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal „Grüner Baum“.

Da der bisherige Vorsitzende Michael Schmittdorsch aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellen musste, tritt nun die Nachfolge der 38-jährige Diplom-Betriebswirt Andreas Klinger an. Sein Stellvertreter ist Sebastian Rehmet, der ebenso aktueller Bayernligaspieler wie Klinger ist. Kassier bleibt Herbert Wessel und Schriftführer Hans Franz. Dieses Quartett erhielt bei den Neuwahlen das einmütige Vertrauen der Versammelten.

Einige Veränderungen gab es in der erweiterten Vereinsleitung (Ausschuss), der nunmehr angehören: Tommy Jonak, Reinhard Klinger, Roland Kuhnlein, Markus Müller, Bernd Rüger und Gerhard Welsch. Kassenprüfer bleiben Raimund Bienlein und Bernd Rüger.

Ein Urgestein beim RVC ist Roland Kuhnlein. 16 Jahre lang Vorsitzender, 25 Jahre Jugendleiter, heute noch Ausschussmitglied, Vereinsbote, Organisator der Heimspieltage – die Tätigkeiten ließen sich beliebig fortsetzen. Jetzt wurde er unter dem reichen Beifall der Anwesenden zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zu Ehrenmitgliedern wurden die einst so erfolgreichen und höherklassig spielenden Radballer Gerhard Michel und Peter Rehmet ernannt. Michel war unter anderem bis zu seinem 50. Lebensjahr aktiv und konnte bereits 1979 den Titel eines Bayerischen Meisters erringen. Ehrenamtlich hat er zudem unzählige Arbeitsstunden bei den verschiedensten Anlässen geleistet. Peter Rehmet hat nach seinem Zuzug von Mainz nach Steinwiesen seine sportliche Karriere beim RVC auf hohem Niveau fortgesetzt. Als Teambetreuer hat er inzwischen Tausende von Kilometern zurückgelegt und ist aktuell der einzige im Einsatz befindliche Schiedsrichter des RVC mit einer Landes- und Bundeslizenz. Auch im Verein hat Rehmet Verantwortung übernommen, indem er unter anderem acht Jahre lang als Erster Vorsitzender fungierte. Von den passiven Mitgliedern wurden Alfred „Fredi“ Michel für eine bereits 70-jährige und Helga Heckelt für eine 60-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet.

Andras Klinger gab bekannt, dass es endlich mit dem schon im Jahre 2020 geplanten Auftritt des Kabarettisten Oti Schmelzer klappt. Das von der Fernsehsendung „Fastnacht in Franken“ her bekannte Original wird am Freitag, 5. Mai, zu Gast sein. Veranstaltungsort ist wegen des Hallenumbaus in Steinwiesen der Feststoudl in Neufang. Das RVC-Fest an Fronleichnam wird wegen des Erfolges im vergangenen Jahr auch 2023 erneut auf dem Festplatz an der Lagerhausstraße stattfinden (8. Juni). hf