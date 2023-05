Das bekannte Nordhalbener „Maxhaus“ als Künstlerdomizil und Atelier bietet erstmals zwei Workshops im Rahmen der „1. Sommerakademie“ mit namhaften Dozenten an, die über die VHS Kronach buchbar sind.

Auf Initiative des neuen Leiters des Künstlerhauses, Jochen Weise, entstand die Zusammenarbeit mit der VHS-Bildungseinrichtung im Landkreis. Vom 31. Juli bis 4. August werden die beiden Kurse mit jeweils sieben Teilnehmerplätzen durchgeführt.

Im ersten werden Grundlagen für die Acryl- und Ölmalerei erarbeitet und anhand von Zeichnungen von Naturobjekten in fertige Werke umgesetzt. Workshop-Leiterin ist die diplomierte Malerin Maria Trezinski aus Speyer.

Der zweite Kurs dreht sich um Comics , die längst als eigene Kunstform nicht nur in der jüngeren Generation verstanden werden. Die Mühlhausener Künstlerin Anna Zimmermann führt in kurzen Zeichen- und Erzählübungen die Teilnehmer an die Comiczeichnungen heran fertigt mit ihnen erste eigene Geschichten auf Papier.

Für beide Kurse können auch Übernachtungsplätze im „Maxhaus“ gebucht werden. Nähere Informationen auf der Künstlerhaus-Website: kuenstlerhaus-nordhalben.jimdofree.com. Die Anmeldung kann nur über die VHS Kronach erfolgen: vhs-kronach.de. Anmeldeschluss ist am 15. Juni. red