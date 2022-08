Im neuen und bereits vierten Soloprogramm von Sebastian Reich und der quirligen Nilpferddame Amanda wird es total verrückt. Während Reich sich daran erinnert, wie man früher den Film noch zum Entwickeln brachte und Musikkassetten mit dem Bleistift spulte, kommt Amanda mit dem Selfiemachen gar nicht mehr hinterher. Autos fahren selbstständig, Küchengeräte kochen von alleine und bald spricht auch der Kühlschrank mit Nilpferden und erfüllt jeden noch so kleinen Wunsch. Und warum findet eine Fußball-WM eigentlich mitten im Advent statt? „Verrückte Zeit!“

Raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen, heißt es daher in Nordhalben . Die Comedy-Veranstaltung mit dem Bauchredner findet am Freitag, 2. September, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Nordwaldhalle . Tickets sind telefonisch erhältlich unter der Rufnummer 09269/980500. red